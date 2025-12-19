लोन पर गाड़ी खरीदने वालों के लिए गुड न्यूज... अब नहीं लगाने होंगे आरटीओ के चक्कर, पढ़ें पूरी खबर
लोन पर गाड़ी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। अब हाइपोथिकेशन हटवाने के लिए आरटीओ ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। परिवहन विभाग ने एनआईसी की वाहन टीम के ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप भी लोन पर गाड़ी खरीदते है तो ये खबर आपके लिए है। अपने लोन पर वाहन लिया और अब लोन खत्म हो गया है, तो आपको हाइपोथिकेशन हटवाने के लिए आरटीओ ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
परिवहन विभाग ने NIC की वाहन टीम के साथ मिलकर ऑटो हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन (AHT) सॉफ्टवेयर तैयार किया है। इस सोफ्टवेयर के जरिये यह प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी की जा सकेगी।
ऑटो हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन क्या है?
ऑटो हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन यानी AHT सॉफ्टवेयर के जरिए वाहन का मालिक घर बैठे हाइपोथिकेशन हटवाने की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी करवा सकता है।
इस सॉफ्टवेयर से देश ले लगभग सभी निजी और सरकारी बैंक जुड़े हुए हैं, जिससे आपके वाहन की जानकारी चंद मिनटों से जुटाई जा सकती है।
ऑटो हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन कैसे करता है काम?
लोन खत्म हो चुके वाहन से हाइपोथिकेशन हटवाने के लिए वाहन के मालिक को इन आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
- आपको एएचटी पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
- आवेदन करते ही AHT पोर्टल बैंक के सर्वर से जुड़कर वाहन से संबंधित पूरी जानकारी निकाल लेगा।
- एक ऑटोमेटिक प्रणाली के जरिये लोन पूरा होने पर ऑनलाइन फाइल RTO के पास चली जाएगी।
- एक हफ्ते के अंदर RTO को फाइल अप्रूव करनी होगी, नहीं तो यह ऑटो अप्रूव हो जाएगी।
ऑटो हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन के फायदे
- हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन के लिए RTO जाने की झंझट खत्म हो जाएगी।
- AHT पूरी तहर से ऑनलाइन प्रक्रिया है, जिसे घर बैठे पूरा किया जा सकता है।
- पूरी प्रक्रिया में कोई शुल्क नहीं लगेगा।
- आरटीओ का समय बर्बाद होने से बचेगा।
