ट्रंप के टैरिफ टेंशन के बीच आई गुड न्यूज, 15 अक्टूबर से अमेरिका के लिए ये सेवाएं होंगी बहाल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। एमएसएमई व अन्य छोटे कारोबारी 15 अक्टूबर से फिर से ई-कामर्स के जरिए अमेरिका में निर्यात कर सकेंगे। अमेरिका की टैरिफ नीति की वजह से पिछले 22 अगस्त से अमेरिका के साथ सभी प्रकार की डाक सेवा निलंबित चल रही थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

15 अक्टूबर से अमेरिका को निर्यात फिर शुरू डाक सेवा के माध्यम से भारत से अमेरिका में ज्वैलरी से लेकर कई छोटे-छोटे आइटम का निर्यात किया जाता है जो टैरिफ नीति के कारण निलंबित कर दिया गया था। संचार मंत्रालय के मुताबिक भारतीय डाक सेवा ने छोटे कारोबारियों के निर्यात के प्रोत्साहन के लिए अपनी तरफ से किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं लेने का फैसला किया है।

छोटे कारोबारियों को मिलेगी राहत संचार मंत्रालय के मुताबिक ई-कामर्स के जरिए निर्यात करने पर भारतीय कारोबारियों को अमेरिका के सीमा शुल्क विभाग को वस्तु की कीमत का 50 प्रतिशत शुल्क के रूप में देना होगा। इसके अलावा उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा।