डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु के कन्याकुमारी के नागरकोविल रेलवे यार्ड में बेकार पड़े एक रेलवे कोच में 54 वर्षीय महिला के साथ यौन उत्पीड़न और हत्या की घटना सामने आई है। इस मामले में महिला की पहचान करने के लिए एक सोने की अंगूठी पर मौजूद 'हॉलमार्क' का विवरण एक अहम सुराग साबित हुआ।

13 नवंबर की आधी रात को रेलवे यार्ड में खड़े एक कोच के अंदर इस वारदात को अंजाम दिया गया। महिला के शव का पता तब चला जब कोच को साफ करके किसी दूसरी ट्रेन में इस्तेमाल के लिए तैयार किया जा रहा था।

ऐसे हुई महिला की पहचान महिला की पहचान के लिए कोई सुराग न मिलने पर रेलवे पुलिस ने उसके पास मिली एकमात्र ऐसी चीज पर ध्यान दिया जिससे पहचान हो सकती थी एक सोने की अंगूठी जिस पर सांप का डिजाइन बना हुआ था।

रेलवे एसपी (त्रिची) आदर्श पचेरा के अनुसार, अंगूठी पर मौजूद हॉलमार्क के विवरण से पुलिस को यह पता लगाने में मदद मिली कि यह अंगूठी गुजरात से आई थी। वहां के विक्रेता ने पुष्टि की कि यह अंगूठी छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक रिटेलर को बेची गई थी।



इस सुराग के आधार पर पुलिस महिला का पैन (PAN) विवरण और मध्य प्रदेश का वह पता हासिल करने में कामयाब रही जो उसने गहने खरीदते समय दिया था। इस सुराग की मदद से पुलिस उसके परिवार तक पहुंची। बताया जा रहा है कि महिला पिछले तीन महीने से अपने होमनगर से लापता थी। उनके पति और बच्चे अब कन्याकुमारी के रास्ते में हैं।

6 घंटे में हत्या का खुलासा फिल्म की पहचान बड़ी फिल्म थी लेकिन पुलिस ने इस मामले को बहुत ही आसानी से सुलझा लिया और जांच की और छह घंटे के भीतर ही संदिग्ध को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया।

इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन ने शुरुआत में तीन संदिग्धों पर ध्यान केंद्रित किया। रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में अहम भूमिका निभाते हुए जांच की गई। साजमीन में एक आदमी को ट्रेन के एक नमूने से बाहर की ओर देखा गया। पूछताछ करने पर, उसने अपना जुर्म इग्निशन कर लिया।

संदिग्ध एक भिखारी ने बताया कि जो रेलवे स्टेशन के सांपों पर घूमता रहता था। माना जा रहा है कि उनकी पहली भी महिला से कुछ बार मुलाकात हुई थी। इन्वेस्टिगेटर के अनुसार, वह महिला को ट्रेन के एक अन्य नंबर पर ले गया, जहां उसने ज़बरदस्ती की, यौन उत्पीड़न किया और फिर उसकी हत्या कर दी।

खून से सनी टी-शर्ट बरामद पुलिस ने संदिग्ध की एक खून से सनी शर्ट भी बरामद की है, जिसे उसने एक कचरे में फेंक दिया था। तमिलनाडु रेलवे के डी.जी.पी. वन्निया पेरुमल ने इस जांच की और विशेष रूप से रेलवे एसपी के डॉक्टर की सलाह ली।

उन्होंने कहा, 'हमारे एसपी आदर्शेरा पचरा नागाकोइल में रिकॉर्ड्स और बहुत ही बेहतरीन जांच की गई। सांप को छह घंटे के भीतर गिरफ़्तार कर लिया गया।' महिला के शव को छेड़छाड़ के लिए भेजा गया है, ताकि मौत का सही कारण पता चल सके और यौन उत्पीड़न की पुष्टि हो सके। प्रारंभिक जांच में पासोल के अवशेष के संकेत मिले हैं।