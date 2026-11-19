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डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु के तिरुवारूर जिले के थिरुथुराईपूंडी में एक प्राइवेट स्कूल में प्री-केजी के तीन साल के बच्चे के साथ हुई घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। सीसीटीवी फुटेज में बच्चे को कक्षा में हाथ बांधकर दिखाया गया है। बच्चा छटपटा रहा है और उसकी आंख के पास चोट से खून भी निकला दिख रहा है।

पुलिस ने इस मामले में एक टीचर और एक महिला अटेंडेंट के खिलाफ क्रूरता और लापरवाही का केस दर्ज किया है। स्कूल प्रबंधन ने दोनों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। पुलिस के अनुसार, महिला अटेंडेंट ने बच्चे को रस्सी से लपेटकर बांध दिया क्योंकि वह शरारती था और टीचर की बात नहीं मान रहा था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुख्य रूप से अटेंडेंट जिम्मेदार है, जबकि टीचर चुपचाप बैठी रही। रस्सी में लपेटते समय बच्चा गिर गया और उसकी आंख के पास चोट लग गई।

वीडियो में बच्चा हाथ बंधे होने के कारण उठने की कोशिश करता दिखता है। एक क्लिप में वह रस्सी को दांतों से काटने की कोशिश कर रहा है। दूसरे वीडियो में वह दर्द या बेचैनी से चीखता नजर आता है, जबकि कक्षा में दूसरे बच्चे और एक महिला (कथित रूप से टीचर) बैठे हैं।