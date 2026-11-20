तमिलनाडु में बड़ा हादसा: 100 फीट गहरी खाई में गिरी मिनीबस, तीन लोगों की मौत
तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में गुरुवार रात कोडईकनाल-पलानी घाट रोड पर सावरिक्काडु के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 24 यात्रियों को ले जा रही एक मिनीबस 100 फीट गहरी खाई में गिर गई।
HighLights
घाट रोड पर अचानक ड्राइवर ने वाहन से नियंत्रण खो दिया
मिनीबस सड़क से उतरकर सीधे 100 फीट गहरी खाई में जा गिरी
एएनआई, डिंडीगुल। तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में गुरुवार रात कोडईकनाल-पलानी घाट रोड पर सावरिक्काडु के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 24 यात्रियों को ले जा रही एक मिनीबस 100 फीट गहरी खाई में गिर गई।
इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। डिंडीगुल के सांसद सच्चिदानंदम ने फोन पर समाचार एजेंसी एएनआई को इन मौतों की पुष्टि की है।
शादी समारोह से लौट रहे थे यात्री
जानकारी के अनुसार, यह हादसा 19 नवंबर (गुरुवार) की रात को हुआ। बस में सवार सभी यात्री पलानी के मदीना नगर और उदुमलपेट के रहने वाले थे। वे कोडईकनाल के मूंजिक्कल के पास एक शादी के रिसेप्शन और विवाह के बाद के समारोह में शामिल होकर अपने घर लौट रहे थे।
कैसे हुआ हादसा और बचाव कार्य
उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, घाट रोड पर अचानक ड्राइवर ने वाहन से नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद मिनीबस सड़क से उतरकर सीधे 100 फीट गहरी खाई में जा गिरी।
दुर्घटना की सूचना मिलते ही पलानी और कोडईकनाल से अग्निशमन एवं बचाव सेवा के कर्मी, पुलिस और स्थानीय निवासी तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया।
खाई से सभी घायल यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालकर एंबुलेंस के जरिए इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।