एएनआई, डिंडीगुल। तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में गुरुवार रात कोडईकनाल-पलानी घाट रोड पर सावरिक्काडु के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 24 यात्रियों को ले जा रही एक मिनीबस 100 फीट गहरी खाई में गिर गई।

इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। डिंडीगुल के सांसद सच्चिदानंदम ने फोन पर समाचार एजेंसी एएनआई को इन मौतों की पुष्टि की है।

शादी समारोह से लौट रहे थे यात्री

जानकारी के अनुसार, यह हादसा 19 नवंबर (गुरुवार) की रात को हुआ। बस में सवार सभी यात्री पलानी के मदीना नगर और उदुमलपेट के रहने वाले थे। वे कोडईकनाल के मूंजिक्कल के पास एक शादी के रिसेप्शन और विवाह के बाद के समारोह में शामिल होकर अपने घर लौट रहे थे।