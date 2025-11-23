लोगों के रोष के बाद गोवा पुलिस ने 'कामसूत्र एंड क्रिसमस' कार्यक्रम रोका, पुलिस ने दिए निर्देश
गोवा पुलिस ने 'टेल्स आफ कामसूत्र एंड क्रिसमस सेलिब्रेशन' नामक कार्यक्रम को रद्द करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई एक एनजीओ द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद की गई। एनजीओ ने कार्यक्रम पर गोवा को यौन गतिविधियों के केंद्र के रूप में प्रचारित करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने आयोजकों को कार्यक्रम रद्द करने का निर्देश दिया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गोवा में 'टेल्स आफ कामसूत्र एंड क्रिसमस सेलिब्रेशन' के विज्ञापन को लेकर लोगों में रोष के बाद पुलिस ने आयोजकों को कार्यक्रम रद करने का निर्देश दिया। पुलिस ने इस मामले पर तब संज्ञान लिया जब स्थानीय गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ने 25 से 28 दिसंबर तक राज्य में होने वाले इस कार्यक्रम पर आपत्ति जताई।
पुलिस ने रविवार को 'एक्स' पर कार्यक्रम का पोस्टर साझा करते हुए कहा कि आयोजकों को कार्यक्रम रद करने का निर्देश दिया गया है।'भगवान श्री रजनीश फाउंडेशन' के बैनर तले इंटरनेट मीडिया पर 'टेल्स आफ कामसूत्र एंड क्रिसमस सेलिब्रेशन' कार्यक्रम का विज्ञापन दिया गया था।
शिकायत कराई दर्ज
इसमें बताया गया था कि इसके संचालक 'भगवान श्री रजनीश फाउंडेशन' की ओशो लुधियाना मेडिटेशन सोसायटी के संस्थापक स्वामी ध्यान सुमित हैं। पुलिस ने गोवा स्थित एनजीओ एआरजेड (अन्याय रहित जिंदगी) के संस्थापक अरुण पांडे के पोस्ट को भी टैग किया जिन्होंने इस कार्यक्रम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
पांडे ने लिखा, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि ओशो, क्रिसमस के नाम पर गोवा को यौन गतिविधियों वाले स्थान के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। उम्मीद है कि विज्ञापनदाताओं और आयोजकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
