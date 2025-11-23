लोगों के रोष के बाद गोवा पुलिस ने 'कामसूत्र एंड क्रिसमस' कार्यक्रम रोका, पुलिस ने दिए निर्देश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गोवा में 'टेल्स आफ कामसूत्र एंड क्रिसमस सेलिब्रेशन' के विज्ञापन को लेकर लोगों में रोष के बाद पुलिस ने आयोजकों को कार्यक्रम रद करने का निर्देश दिया। पुलिस ने इस मामले पर तब संज्ञान लिया जब स्थानीय गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ने 25 से 28 दिसंबर तक राज्य में होने वाले इस कार्यक्रम पर आपत्ति जताई।

पुलिस ने रविवार को 'एक्स' पर कार्यक्रम का पोस्टर साझा करते हुए कहा कि आयोजकों को कार्यक्रम रद करने का निर्देश दिया गया है।'भगवान श्री रजनीश फाउंडेशन' के बैनर तले इंटरनेट मीडिया पर 'टेल्स आफ कामसूत्र एंड क्रिसमस सेलिब्रेशन' कार्यक्रम का विज्ञापन दिया गया था।