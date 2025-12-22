Language
    गोवा नाइट क्लब अग्निकांड: लूथरा बंधुओं की पुलिस हिरासत बढ़ी, खोसला के खिलाफ भी लुक आउट सर्कुलर जारी

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 08:38 PM (IST)

    लूथरा बंधुओं की पुलिस हिरासत पांच दिन के लिए बढ़ी

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गोवा के नाइट क्लब में हुए अग्निकांड मामले में स्थानीय अदालत ने बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब के मालिकों सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा की पुलिस हिरासत को सोमवार को पांच दिन के लिए बढ़ा दिया।

    बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में छह दिसंबर को हुए इस अग्निकांड में 25 लोगों की जान चली गई थी। इस घटना के बाद लूथरा बंधु थाईलैंड भाग गए थे। इन्हें हाल ही थाईलैंड से भारत लाया गया था। पीडि़तों के परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु जोशी ने कहा कि अदालत ने सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा की पुलिस हिरासत को पांच दिन के लिए बढ़ा दिया है।

    अदालत ने इस क्लब के अन्य मालिक अजय गुप्ता को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, क्योंकि पुलिस ने उनकी हिरासत बढ़ाने की मांग नहीं की। अब तक इस मामले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नाइट क्लब के एक अन्य आरोपित ब्रिटिश नागरिक सुरेंद्र कुमार खोसला के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया है।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)