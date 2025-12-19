फर्श पर बिताई रात, खाने में दाल-चावल और अचार... लग्जरी से लॉक-अप तक कैसे पहुंचे लूथरा ब्रदर्स?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गोवा के अरपोरा में 'बिर्च बाय रोमियो लेन' के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा ने बुधवार रात अंजुना जेल में बिना पंखे के बिताई। जेल में दोनों भाइयों ने सादा खाना चावल- दाल खाया। 6 दिसंबर को गोवा के नाइट क्लब में लगी आग, जिसमे 25 लोगों की जान चली गई थी, हादसे के बाद दोनों भाई थाईलैंड भाग गये थे।

अपनी लग्जरी जिंदगी के लिए मशहूर लूथरा ब्रदर्स ने अपनी पहली रात बिना किसी चटाई या कंबल के फर्श पर सोकर बिताई। उन्हें सोमवार तक पुलिस जेल में ही में रखा जाएगा। गोवा पुलिस ने इस मामले में दोनों भाइयों से पूछताछ शुरू कर दी है।

लूथरा ब्रदर्स से उनके साथियों की भूमिका, फैसले लेने की प्रक्रिया, फाइनेंशियल मामलों, इवेंट की परमिशन और दूसरे पार्टनर, मैनेजर और ऑर्गनाइजर की भागीदारी के बारे में 80 से ज्यादा सवाल पूछे गए। लूथरा ब्रदर्स ने अंजुना जेल में बिना पंखे के रात बिताई गुरुवार सुबह, सौरभ को रूटीन टेस्ट के लिए मापुसा के नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया था। हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उसे जेल में के लिए फिट घोषित किया। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों भाइयों को कोई खास ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, सिवाय इसके कि कोर्ट के निर्देश के अनुसार उन्हें समय पर दवा देने के लिए एक व्यक्ति को तैनात किया गया था।

पुलिस ने बताया कि लूथरा भाइयों को अलग जेल में रखा गया है। लूथरा ब्रदर्स ने अपने वकील पी वी पवित्रन के जरिए कोर्ट से पुलिस हिरासत में गद्दा देने की मांग की, क्योंकि सौरभ को 'रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्या' थी और गौरव को टेलबोन फ्रैक्चर की समस्या थी।

कोर्ट ने लूथरा ब्रदर्स की गद्दे की मांग खारिज की असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर तेजस पवार ने इस मांग का विरोध करते हुए कहा, 'अगर उन्हें मेडिकल दिक्कतें थीं, तो वे टिकट बुक करके थाईलैंड क्यों गए?' ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट पूजा सरदेसाई ने पुलिस को लूथरा भाइयों को मेडिकल जांच के लिए सरकारी अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया।

जांच पूरी होने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। यहां जज ने लूथरा भाइयों की मांग को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उन्हें फिट घोषित किया था। उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट की समीक्षा की और कहा कि जांच में विशेष इलाज की जरूरत नहीं पाई गई और उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

गोवा अग्निकांड मामले में अब तक गिरफ्तार गोवा पुलिस ने गुरुग्राम के रहने वाले अजय गुप्ता (जो लूथरा भाइयों के पार्टनर हैं) दिल्ली के रहने वाले राजीव मोदक ( चीफ जनरल मैनेजर) और प्रियांशु ठाकुर (गेट मैनेजर) के साथ-साथ यूपी के रहने वाले राजवीर सिंघानिया (बार मैनेजर) विवेक सिंह (जनरल मैनेजर) और दिल्ली के भरत कोहली को गिरफ्तार किया है।