Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    थाई इमिग्रेशन कंट्रोल सेंटर में दिखे लूथरा ब्रदर्स, जल्द भारत लाए जाएंगे

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 10:06 PM (IST)

    गोवा के नाइट क्लब में आग लगने के मामले में मुख्य आरोपी सौरभ और गौरव लूथरा को थाईलैंड में हिरासत में लिया गया है। निर्वासन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, ...और पढ़ें

    Hero Image

    क्लब मालिक सौरभ व गौरव लूथरा थाईलैंड में हिरासत में

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गोवा के नाइट क्लब में हुए अग्निकांड के मुख्य आरोपितों क्लब मालिक सौरभ व गौरव लूथरा को थाईलैंड में हिरासत में ले लिया गया है। उनके निर्वासन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और उन्हें जल्द ही भारत लाया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उत्तरी गोवा के अरपोरा में बने नाइट क्लब बर्च बाय रोमियो लेन में बीते शनिवार रात को आग लगने से 25 लोगों की जान गई थी। इस अग्निकांड के एक घंटे के भीतर ही लूथरा बंधुओं ने थाईलैंड की हवाई टिकट बुक करा ली थी और रविवार सवेरे इंडिगो की फ्लाइट से थाईलैंड के फुकेट भाग गए थे।

    क्लब मालिक सौरभ व गौरव लूथरा थाईलैंड में हिरासत में

    भारत सरकार के अनुरोध पर इंटरपोल ने इस संबंध में नौ दिसंबर को ब्लू कार्नर नोटिस जारी किया था। गोवा पुलिस ने सीबीआइ के माध्यम से इंटरपोल से यह नोटिस जारी करने का अनुरोध किया था। उसी के तहत उन्हें थाईलैंड के अधिकारियों ने हिरासत में लिया है। उन्हें डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

    औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें जल्द भारत लाया जाएगा। गोवा पुलिस ने कहा कि दोनों भाइयों पर लापरवाही और फायर सेफ्टी उपकरणों के बिना फायर शो आयोजित करके हत्या, गैर इरादतन हत्या और चोट पहुंचाने का आरोप है।

    जैसे ही लुथरा भाइयों की हिरासत की खबर सामने आई, उनके पासपोर्ट पकड़े हुए हाथकड़ी वाली तस्वीरें इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने लगीं। उत्तरी गोवा से सांसद और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने नई दिल्ली में संसद भवन के बाहर पत्रकारों से कहा कि दोनों को हिरासत में लिया गया है। साथ ही उन्होंने आश्चर्य जताया कि इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी वह भाग निकले

    सह-मालिक अजय गुप्ता सात दिन के पुलिस रिमांड पर

    उधर, गोवा की एक अदालत ने नाइट क्लब के सह-मालिक अजय गुप्ता को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। गुप्ता की गिरफ्तारी उसके खिलाफ एक लुक आउट सर्कुलर जारी होने के बाद बुधवार को दिल्ली से हुई थी।

    उसे बुधवार रात ही दिल्ली से गोवा लाया गया था। गोवा पुलिस अरपोरा नाइट क्लब के पांच प्रबंधकों और कर्मचारियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)