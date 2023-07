कर्ज के आगे जिंदगी की जंग हार गया परिवार, पति ने गोवा में तो बेटे और पत्नी ने कर्नाटक में मौत को लगाया गले

गोवा में रहने वाले एक परिवार ने जिंदगी से तंग आकर मौत को गले लगा लिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पाटिल का शव गुरुवार को दक्षिण गोवा के क्वेपेम तालुका के जंगल में एक पेड़ से लटका हुआ पाया गया। उनकी पत्नी ज्योति (37) और 12 वर्षीय बेटे की लाश उसी दिन कर्नाटक के कारवार में देवबाग समुद्र तट पर मिली।

गोवा में परिवार के तीन सदस्य ने खुदखुशी की।(फोटो जागरण)

पणजी, पीटीआइ। गोवा में खुदखुशी की एक दर्दनाक घटना घटी है। एक परिवार ने जिंदगी से तंग आकर मौत को गले लगा लिया। एक ओर जहां 50 वर्षीय श्याम पाटिल की लाश गोवा के जंगल में मिली वहीं, उनकी पत्नी और नाबालिग बेटे का शव कर्नाटक के देवबाग समुद्र तट पर बरामद किया गया। पुलिस ने आशंका जताई कि इन तीनों ने खुदखुशी की है। पुलिस अधिकारी ने आगे जानकारी दी कि श्याम पाटिल ठेकेदार थे। उन्होंने कई संस्थानों के साथ-साथ कुछ लोगों से कर्ज लिए थे। पुलिस को शक है कि कर्ज न दे पाने और देनदार से तंग आकर परिवार ने ये कठोर कदम उठा लिया। पुलिस अधिकारी ने आगे बताया, पाटिल का शव गुरुवार (29 जून) को दक्षिण गोवा के क्वेपेम तालुका के जंगल में एक पेड़ से लटका हुआ पाया गया। उनकी पत्नी ज्योति (37) और 12 वर्षीय बेटे की लाश उसी दिन कर्नाटक के कारवार में देवबाग समुद्र तट पर मिली।" कर्नाटक जाने के लिए निकला था परिवार पुलिस अधिकारी ने आगे कहा, "प्रथम दृष्टया यह सामूहिक आत्महत्या का मामला लगता है। परिवार पणजी से करीब 15 किलोमीटर दूर चिकालिम गांव में रहता था। पड़ोसियों के अनुसार, वे बुधवार रात 8:30 बजे कारवार के लिए निकले थे।" पुलिस ने बरामद की खुदखुशी नोट पुलिस अधिकारी ने बताया कि पाटिल ने अपने दोस्तों और एक रिश्तेदार को वॉयस मैसेज भेजकर दावा किया था कि उसकी पत्नी और बेटे ने आत्महत्या कर ली है और कहा था कि वह भी अपनी जिंदगी खत्म कर रहा है। पुलिस अधिकारी ने कहा, पाटिल की कार से एक नोट बरामद हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वह वित्तीय संकट की वजह से अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हैं। मामले में आगे की जांच जारी है।

