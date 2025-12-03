सिस्टम ठप, मैनुअल चेक-इन और अफरा-तफरी... आखिर क्यों दुनियाभर के एयरपोर्ट पर आज एकसाथ आई खराबी?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बुधवार की सुबह एक बड़ी तकनीकी खराबी ने दुनिया भर के हवाई अड्डों को प्रभावित किया। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से जुड़ी इस समस्या के चलते एयरपोर्ट पर चेक-इन प्रक्रियाओं कुछ देर के लिए बाधित हुई। इस समस्या के चलते कई उड़ानों में देरी हुई। आईटी सेवाएं ठप हो गईं। जिससे यात्रियों को अपनी यात्रा में बदलाव करन पड़ा।

भारत सहित कई देशों की एयरलाइंस को मैनुअल चेक-इन और बोर्डिंग करनी पड़ी, जिससे हवाई अड्डों पर अफरा-तफरी का माहौल रहा। इस आउटेज से एयरलाइन्स सेवा को तगड़ा झटका लगा। वाराणसी हवाई अड्डे पर आईटी सेवाओं में रुकावट वाराणसी एयरपोर्ट इस समस्या से सबसे अधिक प्रभावित हुआ। यहां एक सूचना पटल पर यात्रियों को सूचित किया गया कि 'माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने वैश्विक स्तर पर बड़ी सेवा रुकावटों की रिपोर्ट दी है। हवाई अड्डों पर आईटी सेवाएं/चेक इन सिस्टम प्रभावित हुए हैं।'

इस रुकावट के चलते कम से कम चार प्रमुख एयरलाइंस—इंडिगो, स्पाइसजेट, अकासा एयर और एअर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानों पर असर पड़ा। एयरलाइंस को मैनुअल प्रक्रियाओं पर निर्भर होना पड़ा, जिससे कई उड़ानों में देरी हुईं। वाराणसी से चंडीगढ़ जाने वाली इंडिगो की कनेक्टिंग फ्लाइट, जो दोपहर 3:55 बजे निर्धारित थी, सवा घंटे की देरी से उड़ान भरने की सूचना दी गई। इस दौरान यात्रियों को लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ा, कई यात्रियों ने अपने टिकट कैंसिल कर दिए।

चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर यात्रियों को आईं मुश्किलें चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर भी आउटेज का असर देखा गया। रिपोर्ट्स के अनुसार, कई उड़ानें देरी से चलीं, और चेक-इन सिस्टम में गड़बड़ी ने यात्रा प्रक्रिया को परेशानी भरा बना दिया। हालांकि संख्या उपलब्ध नहीं है, लेकिन अनुमान है कि दर्जनों उड़ानें प्रभावित हुईं। यात्रियों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा, खासकर उन लोगों को जिनकी आगे कनेक्टिंग फ्लाइट्स थीं। इंडिगो की 35 उड़ानें ही समय पर संचालित इंडिगो की केवल 35% उड़ानें मंगलवार (2 दिसंबर) को समय पर संचालित हुईं। बुधवार को, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु सहित कई हवाई अड्डों ने दोपहर तक लगभग 200 उड़ानें रद होने की सूचना दी गई। पिछले महीने नए उड़ान शुल्क समय सीमा (एफडीटीएल) मानदंड लागू होने के बाद से एयरलाइन को पायलटों की गंभीर कमी का सामना करना पड़ रहा है।