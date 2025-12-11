सदी के अंत तक 39 फीसदी ग्लेशियर खत्म होने का खतरा, बढ़ेगा फ्लैश फ्लड और पेयजल का संकट
ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे जल संकट और बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। एक अध्ययन के अनुसार, 2100 तक 39% ग्लेशियर खत्म हो सकत...और पढ़ें
ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे जल संकट और बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। एक अध्ययन के अनुसार, 2100 तक 39% ग्लेशियर खत्म हो सकत...और पढ़ें
ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर पिघल रहे
2100 तक 39% ग्लेशियर खत्म होने का खतरा
ब्लैक कार्बन से ग्लेशियर पिघलने की गति बढ़ी
नई दिल्ली, जागरण प्राइम। ग्लोबल वार्मिंग के चलते दुनिया भर में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। ये एक बड़े खतरे की आहट है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस साल अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस 2025 की थीम 'ग्लेशियर पहाड़ों और उसके बाहर पानी, भोजन और रोज़ी-रोटी के लिए ज़रूरी हैं' रखी गई है।
2050 तक दुनिया में शहरों में 2.5 अरब और लोग आएंगे, दबाव के चलते मिट्टी खो रही अपने प्राकृतिक गुण
चीन के दबाव में भारत का भरोसेमंद साथी: जापान-अमेरिका के साथ त्रिपक्षीय गठबंधन
क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा, मेक इन इंडिया से जुड़े सेक्टरों में नौकरियों के काफी मौके बनेंगे, एआई में नौकरियां फिलहाल सीमित
तंबाकू की खपत में मुश्किल से आई थी कमी, ओटीटी ने फिर बढ़ाया खतरा
तंबाकूरोधी कानून की धज्जियां उड़ा, स्मोकिंग-ड्रग्स को ग्लैमराइज कर रहे ओटीटी पर प्रसारित होने वाले ज्यादातर वेब सीरीज
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।