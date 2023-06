तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (केसीआर) शुक्रवार को आसिफाबाद में लाभार्थियों को पोडु भूमि के पट्टे वितरित करेंगे और वहां जनसभा को भी संबोधित करेंगे। केसीआर आज दोपहर एक बजे कोमुराम भीम आसिफाबाद जिला मुख्यालय पहुंचेंगे और गोंड शहीद और तेलंगाना सेनानी कोमुराम भीम की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद वह जिला बीआरएस पार्टी कार्यालय भवन का उद्घाटन करेंगे।

आदिवासियों को जमीन का तोहफा, तेलंगाना के सीएम केसीआर आज पोडु भूमि के पट्टों का करेंगे वितरण

हैदराबाद, पीटीआई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (केसीआर) शुक्रवार को आसिफाबाद में लाभार्थियों को पोडु भूमि के पट्टे वितरित करेंगे और वहां जनसभा को भी संबोधित करेंगे। केसीआर आज दोपहर एक बजे कोमुराम भीम आसिफाबाद जिला मुख्यालय पहुंचेंगे और गोंड शहीद और तेलंगाना सेनानी कोमुराम भीम की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। केसीआर करेंगे जनसभा संबोधित प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद वह जिला बीआरएस पार्टी कार्यालय भवन का उद्घाटन करेंगे और कोटनक भीम राव की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री जिला पुलिस कार्यालय भवन परिसर और एकीकृत जिला कार्यालय परिसर का भी उद्घाटन करेंगे और कर्मचारियों को संबोधित करेंगे। एक जनसभा को संबोधित करने के बाद वह हैदराबाद लौटेंगे। राव ने पहले कहा था कि राज्य सरकार 1.5 लाख लाभार्थियों को चार लाख एकड़ 'पोडु' भूमि का मालिकाना हक देगी। पीढ़ियों से वन भूमि पर खेती करने वाले आदिवासी भूमि पट्टों की मांग कर रहे थे। इसी को राज्य सरकार को पूरा कर रही है। जमीनों के स्वामित्व न होने के कारण उन्हें वन विभाग की दया पर निर्भर होना पड़ता था। वहां पर देखा गया कि इस दौरान पिछले कुछ वर्षों में कई झगड़े और हत्याएं भी हुई हैं। जमीन न होने के कारण इन आदिवासियों के सामने जीविका भी संकट खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री केसीआर ने 2014 और 2018 के विधानसभा चुनावों के दौरान इस मुद्दे को हल करने का वादा किया था लेकिन कई कारणों से यह अब तक पूरा नहीं हो सका। मुख्यमंत्री ने पोडु भूमि पट्टा प्राप्त करने वालों को रायथु बंधु और रायथु बीमा लाभ देने की भी घोषणा की। इन लाभार्थियों के बैंक खातों में जल्द ही सहायता राशि जमा कर दी जाएगी। राज्य में इस साल विधानसभा के चुनाव है। इसी कारण से केसीआर लगातार पूरे राज्य का दौरा कर रहे हैं। पार्टी का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा लोगों तक राज्य सरकार के द्वारा दी जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी देने का है।

