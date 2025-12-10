नौकरी मिलना अब होगा आसान, माइक्रोसॉफ्ट और केंद्र की बड़ी पहल; क्या है पूरा प्लान?

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। श्रम मंत्रालय ने रोजगार के अवसरों को मजबूत करने, एआई कौशल विकास और कार्यबल की तैयारी के मद्देनजर विश्व की अग्रणी आइटी कंपनी माइक्रोसाफ्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। तहत माइक्रोसाफ्ट अपने वैश्विक नेटवर्क से 15,000 से अधिक नियोक्ताओं और भागीदारों को श्रम मंत्रालय के राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) प्लेटफार्म पर लाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

श्रम मंत्रालय के अनुसार, इस साझेदारी की सबसे अहम बात यह होगी कि इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर काफी व्यापक होंगे। विशेषकर उच्च विकास वाले क्षेत्रों को समर्थन मिलेगा और भारत न केवल घरेलू मांग बल्कि विश्व के लिए भी कुशल कार्यबल विकसित करने में सक्षम होगा। श्रम मंत्रालय को उम्मीद है कि इस पहल से भारतीय पेशेवरों और युवाओं की अंतरराष्ट्रीय मोबिलिटी का रास्ता बेहतर होगा।

केंद्रीय श्रम-रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया तथा भारत दौरे पर आए माइक्रोसाफ्ट के सीईओ सत्य नडेला की मौजूदगी में माइक्रोसाफ्ट के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। मांडविया और नडेला मुलाकात के बाद श्रम मंत्रालय ने बयान में कहा कि माइक्रोसाफ्ट सीईओ ने भारत को रोजगार डिजिटल सार्वजनिक संरचना निर्माण के अगले चरण में पूरी मदद का वादा किया है।

एमओयू के फायदेमंद होने का दावा करते हुए कहा गया है कि इससे एआई-आधारित कौशल विकास की पहल का विस्तार किया जाएगा जिससे लाखों युवाओं को एआई, क्लाउड टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा और उत्पादकता उपकरणों में भविष्य के लिए निर्मित क्षमताएं उपलब्ध होंगी। जो वैश्विक मानकों और उभरती उद्योग आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यबल के निर्माण में योगदान करेगा।

मांडविया ने इस साझेदारी का स्वागत करते हुए कहा कि यह भारत के अनुकूल जनसांख्यिकीय बढ़त का लाभ उठाने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, डिजिटल रूप से कुशल तथा भविष्य के लिए तैयार कार्यबल बनाने की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा का भारत में कवरेज 2015 में 19 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 64.3 प्रतिशत होने का उल्लेख करते हुए कहा कि ई-श्रम और राष्ट्रीय करियर सेवा जैसे प्लेटफार्मों में एआई को शामिल करके हम सामाजिक सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं।

श्रम मंत्री ने कहा कि मार्च 2026 तक 100 करोड़ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के अपने लक्ष्य के हम करीब हैं। नडेला ने भारत की सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ने का उल्लेख करते हुए विशेष रूप से ई-श्रम पहल की प्रशंसा की जिसने लाखों असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क में शामिल किया है।

श्रम मंत्रालय के मुताबिक, माइक्रोसाफ्ट की मजबूत एज्योर और एआई क्षमताएं एनसीएस प्लेटफार्म को मजबूत करने, ई-श्रम विश्लेषण, श्रम बाजार संबंधी जानकारियों को विकसित करने, रोजगार सेवाओं तथा नौकरी मिलान प्रणालियों का आधुनिकीकरण करने के लिए मंत्रालय की प्राथमिकताओं के अनुरूप हैं।