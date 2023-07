जर्मनी के वाइस चांसलर हाबेक ने जताई लाचारी, कहा- चीन यूरोप का सबसे बड़ा साझीदार; नहीं हो सकते अलग

विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश जर्मनी के वित्त मंत्री ने कहा कि जर्मनी ही नहीं पूरे यूरोप के चीन के साथ जटिल किस्म के संबंध हैं। इसलिए हम चीन से पूरी तरह से अलग नहीं हो सकते हैं। हां खतरे को कम करने वाले कदम जरूर उठा सकते हैं। व्यापार में हम किसी एक पर निर्भर होकर अपने लिए ही खतरा बढ़ाते हैं।

जर्मनी के वाइस चांसलर हाबेक ने जताई लाचारी (फोटो: एएनआई)

Your browser does not support the audio element.