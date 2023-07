तीन दिवसीय भारत दौरे पर पहुंचे जर्मनी के वाइस चांसलर रॉबर्ट हैबेक, इंडो-जर्मन बिजनेस फोरम का करेंगे उद्घाटन

नई दिल्ली, एजेंसी। जर्मनी के वाइस चांसलर और आर्थिक मामलों एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री रॉबर्ट हैबेक अपनी तीन दिवसीय यात्रा के लिए गुरुवार तड़के देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंच गए हैं।

भारत में जर्मन राजदूत फिलिप एकरमैन ने ट्वीट कर वाइस चांसलर रॉबर्ट हैबेक का स्वागत किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि वाइस चांसलर और आर्थिक मामलों एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री रॉबर्ट हैबेक का दिल्ली में स्वागत है।

Welcome to Delhi🇮🇳🙏🏼, 🇩🇪 Vice Chancellor and Minister for Economic Affairs and Climate Action, BM Robert #Habeck. pic.twitter.com/1iSNhsCiQy