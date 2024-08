George Soros: 'हिंडनबर्ग में मुख्य निवेशक हैं जॉर्ज सोरोस', भाजपा ने लगाया भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने का आरोप

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस हिंडनबर्ग में निवेशक हैं और उन्हें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान चलाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि शेयर बाजार धराशायी हो जाए, जिसने करोड़ों छोटे निवेशकों को अच्छी आय दी है।

George Soros-backed Hindenburg has been spreading anti-India propaganda and seeks to oust the Modi government.



On the other hand, the toolkit gang and Congress have no interest in India's development.



Unfortunately, their hatred for PM Modi has led Congress to turn against the… pic.twitter.com/6yvg2adc1H