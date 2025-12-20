विदेश में छुट्टियां मनाने के मामले में Gen-Z और मिलेनियल सबसे आगे, किस देश में सबसे ज्यादा घूमने जातें हैं भारतीय

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विदेश में छुट्टियां बिताने के मामले में भारतीय भी अब किसी से पीछे नहीं हैं और इस नए ट्रेंड की ध्वज पताका जेन-जी (2000-2012 के दौरान जन्मे युवा) और मिलेनियल (1981-96 के बीच जन्मे लोग) के हाथों में है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल 2025 में विदेश जानेवाले हर 10 में से नौ व्यक्ति इसी आयु वर्ग से थे। रिपोर्ट के निष्कर्ष 10 लाख से अधिक विदेश यात्रा करने वाले भारतीय यात्रियों के यात्रा डाटा पर आधारित हैं।

साल 2025 में जेन-जेड और मिलेनियल सबसे आगे ट्रैवल-बेकिंग फिनटेक प्लेटफार्म 'नियो' की ओर से जारी वार्षिक यात्रा रिपोर्ट बताती है कि नए अनुभवों की तमन्ना रखनेवाले डिजिटल तकनीक में दक्ष युवा भारतीय स्मार्ट प्लानिंग करके कम खर्च में दुनिया भर में अकेले ही यात्रा कर रहे हैं।

वे सबसे ज्यादा विदेश में खरीदारी पर खर्च कर रहे हैं और उनकी यात्राएं छोटी, लेकिन रोमांचक अनुभवों से भरी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2025 में अंतरराष्ट्रीय यात्राएं करने के मामले में हर 10 में से नौ यात्री जेन-जी और मिलेनियल है।

दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई के सबसे ज्यादा पर्यटक करीब दो-तिहाई यात्राएं दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई से शुरू हुईं, जो यह दिखाता है कि विदेश यात्रा में भारत के बड़े महानगरों की अहम भूमिका है। विदेश घूमने के मामले में अकेले यात्रा करनेवाले सबसे ज्यादा रहे। करीब 63.8 प्रतिशत लोगों ने अकेले यात्रा की, जबकि पति-पत्नी के रूप में 19.93 प्रतिशत दंपतियों ने विदेश में छुट्टियां बिताईं।

12.26 प्रतिशत परिवारों ने विदेश यात्रा की, वहीं समूह में सबसे कम 4.01 प्रतिशत लोग घूमने निकले। इससे पता चलता है कि सोलो ट्रैवल का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। युवाओं ने विदेश घूमने का अनुभव लेने के लिए स्मार्ट तरीके से योजनाएं बनाईं।

इनमें थोड़े-थोड़े दिनों की यात्राएं सबसे ज्यादा देखी गईं। घूमने के मामले में सबसे ज्यादा थाईलैंड को पसंद किया गया, वहीं यूएई और जार्जिया भी सस्ते होने की वजह से लोगों की विशेष पसंद बने। सबसे कम संख्या में लोग ब्रिटेन और सिंगापूर घूमने गए।

थाईलैंड भारतीयों का पसंदीदा पर्यटन स्थल रिपोर्ट में आगे बताया गया कि उड़ानों की संख्या में बढ़ोतरी के मामले में उभरते देश थाईलैंड, यूएई, मलेशिया, उज्बेकिस्तान और कजाखस्तान रहे। वहीं, वीजा बुकिंग में दुबई, वियतनाम, सिंगापूर, हांगकांग और इंडोनेशिया के लिए तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई।

रिपोर्ट के मुताबिक, विदेश यात्रा के दौरान यात्रियों के खर्च करने के तरीकों में भी बदलाव आ रहा है। लोगों ने कुल खर्च का लगभग आधा हिस्सा (47.28%) विदेश में शॉपिंग पर किया। इसके बाद खाने-पीने, घूमने, ठहरने और रोमांचक गतिविधियों के अनुभव लेने पर खर्च किया गया।