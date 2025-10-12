Language
    मिस्र में सोमवार को गाजा पीस समिट का आयोजन, भारत की तरफ से शामिल होंगे कीर्तिवर्धन सिंह

    By Digital Desk Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 11:33 PM (IST)

    गाजा पट्टी में स्थायी शांति के लिए मिस्र के शर्म अल-शेख में शांति शिखर सम्मेलन होगा, जिसमें भारत की ओर से विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भाग लेंगे। इस समिट में इजरायल और हमास के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की शांति योजना पर हस्ताक्षर करने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी की व्यस्तता के कारण कीर्तिवर्धन सिंह भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गाजा पट्टी में स्थायी शांति के सिलसिले में मिस्त्र के शर्म अल-शेख में सोमवार को आयोजित होने वाली पीस समिट में भारत की ओर से विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भाग लेंगे।

    इस समिट की अध्यक्षता अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मिस्त्र के राष्ट्रपति आब्देल फतह अल-सीसी संयुक्त रूप से करेंगे। समिट में 20 से ज्यादा देशों के नेता भी भाग लेंगे। इस मौके पर इजरायल और हमास अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की शांति योजना पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर कर सकते हैं।

    शुक्रवार से लागू हुई योजना

    वैसे दोनों पक्षों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया है और शुक्रवार से यह लागू हो गई है। भारत ने गाजा को लेकर ट्रंप की शांति योजना का समर्थन किया है। इस पीस समिट में भाग लेने के लिए मिस्त्र के राष्ट्रपति अल-सीसी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को आमंत्रित किया था लेकिन प्रधानमंत्री के पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में व्यस्त होने के कारण विदेश राज्य मंत्री शर्म अल-शेख जाएंगे।

    समिट में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर, इटली की प्रधानमंत्री जार्जिया मेलोनी और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस भी भाग लेंगे।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)