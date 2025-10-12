मिस्र में सोमवार को गाजा पीस समिट का आयोजन, भारत की तरफ से शामिल होंगे कीर्तिवर्धन सिंह

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गाजा पट्टी में स्थायी शांति के सिलसिले में मिस्त्र के शर्म अल-शेख में सोमवार को आयोजित होने वाली पीस समिट में भारत की ओर से विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भाग लेंगे। इस समिट की अध्यक्षता अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मिस्त्र के राष्ट्रपति आब्देल फतह अल-सीसी संयुक्त रूप से करेंगे। समिट में 20 से ज्यादा देशों के नेता भी भाग लेंगे। इस मौके पर इजरायल और हमास अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की शांति योजना पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर कर सकते हैं।

शुक्रवार से लागू हुई योजना वैसे दोनों पक्षों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया है और शुक्रवार से यह लागू हो गई है। भारत ने गाजा को लेकर ट्रंप की शांति योजना का समर्थन किया है। इस पीस समिट में भाग लेने के लिए मिस्त्र के राष्ट्रपति अल-सीसी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को आमंत्रित किया था लेकिन प्रधानमंत्री के पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में व्यस्त होने के कारण विदेश राज्य मंत्री शर्म अल-शेख जाएंगे।