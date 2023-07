अंतरराष्ट्रीय विद्युत परियोजना शुरू होने के बाद बांग्लादेश की PM शेख हसीना से मिले गौतम अदाणी, जानिए क्या कहा?

गोड्डा से निर्यातित बिजली बांग्लादेश में तरल ईंधन से बनने वाली महंगी बिजली का स्थान लेगी। गोड्डा स्थित संयंत्र बांग्लादेश ग्रिड से जुड़े 400 केवी के समर्पित ट्रांसमिशन सिस्टम के माध्यम से 25 वर्षों की अवधि के लिए बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के साथ हस्ताक्षरित बिजली खरीद समझौते (पीपीए) के तहत 1496 मेगावाट की आपूर्ति करेगा। अदाणी पावर लिमिटेड ने 10 अप्रैल से बांग्लादेश को बिजली निर्यात करना शुरू किया।

गौतम अदाणी ने ढाका में की बांग्लादेशी पीएम से मुलाकात।

नई दिल्ली, एजेंसी: अदाणी समूह के अध्यक्ष गौतम अदाणी ने शनिवार को ढाका में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। उनकी यात्रा झारखंड के गोड्डा स्थित समूह के अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट (यूएससीटीपीपी) से पड़ोसी देश को बिजली आपूर्ति शुरू होने के बाद हुई है। अदाणी पावर लिमिटेड (एपीएल) ने गत 10 अप्रैल से अपने 1600 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट से बांग्लादेश को बिजली निर्यात करना शुरू किया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात के बाद गौतम अदाणी ने ट्वीट किया कि 1600 मेगावाट के यूएससीटीपीपी गोड्डा पावर प्लांट के पूर्ण लोड के शुरू होने व हस्तांतरण पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात कर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मैं भारत और बांग्लादेश में समर्पित टीम को सलाम करता हूं, जिन्होंने संयंत्र को साढ़े तीन साल के रिकार्ड समय में शुरू करने के लिए कोविड का सामना किया। गोड्डा से निर्यातित बिजली बांग्लादेश में तरल ईंधन से बनने वाली महंगी बिजली का स्थान लेगी। गोड्डा स्थित संयंत्र बांग्लादेश ग्रिड से जुड़े 400 केवी के समर्पित ट्रांसमिशन सिस्टम के माध्यम से 25 वर्षों की अवधि के लिए बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के साथ हस्ताक्षरित बिजली खरीद समझौते (पीपीए) के तहत 1,496 मेगावाट की आपूर्ति करेगा।

Edited By: Mohammad Sameer