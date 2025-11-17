GATE 2026 Exam Schedule: गेट एग्जाम का शेड्यूल आया सामने, एक क्लिक में ऐसे चेक करें पूरी डिटेल
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी ने GATE 2026 परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह परीक्षा इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, विज्ञान, वाणिज्य, कला और मानविकी में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए है। परीक्षाएं 7 फरवरी से 15 फरवरी, 2026 तक दो पालियों में आयोजित की जाएंगी। परिणाम 19 मार्च, 2026 को जारी होने की उम्मीद है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी ने GATE 2026 परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस इच्छा में सम्मिलित होने वाले छात्र आधिकारिक वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर जाकर परीक्षा तिथियां देख सकते हैं।
दरअसल, नए परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, विज्ञान, वाणिज्य, कला और मानविकी में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवश्यक यह राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा अगले साल फरवरी में चार दिनों तक चलेगी।
नए समय सारणी के अनुसार, परीक्षाएं 7 फरवरी से 15 फरवरी, 2026 तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षाएं दो पालियों में आयोजित की जाएंगी: पूर्वाह्न 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित होंगी। बता दें कि ये परीक्षाएं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की देखरेख में पूरे भारत में आयोजित की जाएँगी और परिणाम 19 मार्च, 2026 को जारी होने की उम्मीद है।
कब-कब होगी परीक्षा?
- 7 फरवरी, 2026: इस दिन सुबह की पाली में कृषि अभियांत्रिकी, पर्यावरण विज्ञान एवं अभियांत्रिकी, इंस्ट्रूमेंटेशन अभियांत्रिकी, गणित, खनन अभियांत्रिकी, वस्त्र अभियांत्रिकी एवं रेशा विज्ञान, अभियांत्रिकी विज्ञान एवं जीवन विज्ञान शामिल होंगे की परीक्षाएं होंगी। वहीं, दूसरी पाली एयरोस्पेस इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, रसायन विज्ञान, जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग, भौतिकी और मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।
- रविवार, 8 फरवरी, 2026: सुबह के सत्र में कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी पेपर 1 और सांख्यिकी शामिल होंगे। वहीं, शाम के सत्र में कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी पेपर 2, पारिस्थितिकी और विकास, नौसेना वास्तुकला और समुद्री इंजीनियरिंग और उत्पादन एवं औद्योगिक इंजीनियरिंग शामिल होंगे।
- 14 फरवरी, 2026: सुबह की पाली में सिविल इंजीनियरिंग पेपर 1, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और उत्पादन एवं औद्योगिक इंजीनियरिंग के छात्र शामिल होंगे। वहीं, दूसरी पाली परीक्षाएं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग पेपर 2, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और धातुकर्म एवं सामग्री इंजीनियरिंग पर केंद्रित होंगी।
- 15 फरवरी, 2026: सुबह में इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग की परीक्षा होगी। वहीं, दोपहर के सत्र में वास्तुकला और योजना, तथा डेटा विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की परीक्षा होगी।
गौरतलब है कि इस परीक्षा कार्यक्रम की अधिकतम जानकारी के लिए या किसी भी बदलाव के बारे में जानने के लिए उम्मीदवारों को ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग 2026 की आधिकारिक वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है।
