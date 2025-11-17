GATE 2026 Exam Schedule: गेट एग्जाम का शेड्यूल आया सामने, एक क्लिक में ऐसे चेक करें पूरी डिटेल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी ने GATE 2026 परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस इच्छा में सम्मिलित होने वाले छात्र आधिकारिक वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर जाकर परीक्षा तिथियां देख सकते हैं।

दरअसल, नए परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, विज्ञान, वाणिज्य, कला और मानविकी में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवश्यक यह राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा अगले साल फरवरी में चार दिनों तक चलेगी।

नए समय सारणी के अनुसार, परीक्षाएं 7 फरवरी से 15 फरवरी, 2026 तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षाएं दो पालियों में आयोजित की जाएंगी: पूर्वाह्न 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित होंगी। बता दें कि ये परीक्षाएं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की देखरेख में पूरे भारत में आयोजित की जाएँगी और परिणाम 19 मार्च, 2026 को जारी होने की उम्मीद है।