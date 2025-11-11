सिलेंडर से भरा ट्रक पलटा, धमाकों से दहल गया इलाका; ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु में सोमवार को गैस सिलेंडर से भरा ट्र्क पलट गया, जिससे कई जोरदार धमाके हुए। आग की लपटें कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दीं। हादसा तमिलनाडु के अरियालुर जिले में हुआ। पुलिस के मुताबिक, यह ट्रक 100 से ज्यादा गैस सिलेंडरों को लेकर जा रहा था। इसने डिंडीगुल रोड के पास एक इंडेन गैस गोदाम लोडिंग की थी और अरियालुर के एक स्थानीय डीलर को सिलेंडर पहुंचाने जा रहा था। ट्रक चालक की पहचान तिरुचि जिले के इनाम कुलथुर के कनगराज के रूप में हुई है।

मुड़ते समय अनियंत्रित हो गया ट्रक तंजावुर-अरियालुर हाईवे पर जाते वक्त पिल्लैयार मंदिर के पास ट्रक को टर्न लेना था। लेकिन तभी ट्रक के आगे एक कुत्ता आ गया। उससे टकराने से बचने के लिए ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिससे ट्रक अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे नाले के पास पलट गया।

ट्रक में गैस सिलेंडर काफी कसकर रखे हुए थे। ट्रक के पलटते ही उसमें कई शक्तिशाली विस्फोट हुए। ट्रक चालक ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। घटना देखते ही स्थानीय लोग मदद को दौड़े और आपातकालीन सेवाओं को सूचना दी गई।