Ganga Pollution गंगा में प्रदूषण पर लगाम न लग पाने का एक बड़ा कारण इससे समझा जा सकता है कि पिछले पांच वर्षों में स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन की ओर से 11404 करोड़ रुपये राज्यों और दूसरी एजेंसियों को दिए जाने के बावजूद जरूरत भर के सीवेज शोधन संयंत्र यानी एसटीपी स्थापित नहीं हो सके हैं। एसटीपी गंगा की सफाई के लिए महत्वपूर्ण साधन है।

Ganga Pollution: 11,404 करोड़ लगाने के बाद भी मैली है गंगा

