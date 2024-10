Gandhi Jayanti Slogan Quotes 2024: महात्मा गांधी के नारे और कोट्स बदल देंगे आपकी सोच

Mahatama Gandhi Slogan Quotes 2024 In Hindi मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। 2 अक्टूबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती होती है। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधीजी ने भारत को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने के लिए कई सत्याग्रह और आंदोलनों का नेतृत्व किया।

Gandhi Jayanti 2024: महात्मा गांधी के नारे और कोट्स (Mahatma Gandhi Quotes Slogan)