अगले साल दुनिया का पहला मल्टी-सेंसर ईओ सेटेलाइट लॉन्च करेगी गैलेक्सआई, भारत करेगा बड़ा कमाल
अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सआइ अगले साल दुनिया का पहला मल्टी-सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 'मिशन दृष्टि' लॉन्च करेगा। यह भारत का सबसे बड़ा निजी और देश में विकसित सबसे उच्च-रिजॉल्यूशन वाला सैटेलाइट है। 160 किलोग्राम वजनी यह उपग्रह सिंथेटिक अपर्चर रडार और ऑप्टिकल पेलोड से लैस होगा, जो किसी भी मौसम में पृथ्वी अवलोकन डेटा प्रदान करेगा।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अंतरिक्ष क्षेत्र की स्टार्टअप कंपनी गैलेक्सआइ अगले साल दुनिया का पहला मल्टी-सेंसर अर्थ आब्जर्वेशन (ईओ) सेटेलाइट 'मिशन ²ष्टि' लांच करेगी। कंपनी ने सोमवार को यह घोषणा करते हुए कहा कि 160 किलोग्राम वजन वाला मिशन दृष्टि भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेटेलाइट है। यह देश में विकसित सबसे उच्च-रिजाल्यूशन वाला सेटेलाइट भी है।
कंपनी की योजना 2029 तक आठ-10 उपग्रह लांच करने की है। सिंथेटिक अपर्चर रडार (एएआर) और उच्च-रिजाल्यूशन वाले आप्टिकल पेलोड से लैस यह सेटेलाइट किसी भी मौसम में निरंतर पृथ्वी अवलोकन डाटा उपलब्ध कराएगा।
1.5 मीटर रिजाल्यूशन वाला यह सेटेलाइट सरकारों, रक्षा एजेंसियों और उद्योगों को सीमा निगरानी, आपदा प्रबंधन, रक्षा और बुनियादी ढांचे की निगरानी, कृषि के साथ वित्तीय और बीमा मूल्यांकन सहित विभिन्न अनुप्रयोगों में उन्नत भू-स्थानिक विश्लेषण करने में सक्षम बनाएगा। जिससे रियल टाइम में पर्यावरणीय और संरचनात्मक जानकारी उपलब्ध होगी।
गैलेक्सआइ के सह-संस्थापक और सीईओ (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) सुयश सिंह ने कहा, दुनिया में पहली बार हम एक ऐसा सेटेलाइट तैनात कर रहे हैं जो एक ही प्लेटफार्म पर कई सें¨सग तकनीकों को जोड़ता है, जिससे हम पृथ्वी का उन तरीकों से अवलोकन कर पाएंगे जो पहले असंभव थे।
दृष्टि उपग्रह का इसरो के यू आर राव उपग्रह केंद्र (यूआरएससी) में व्यापक संरचनात्मक परीक्षण किया गया, जिससे यह साबित हुआ कि यह अत्यधिक तापमान, सहित अंतरिक्ष की कठोर परिस्थितियों को सहन करने में सक्षम है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।