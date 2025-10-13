अगले साल दुनिया का पहला मल्टी-सेंसर ईओ सेटेलाइट लॉन्च करेगी गैलेक्सआई, भारत करेगा बड़ा कमाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अंतरिक्ष क्षेत्र की स्टार्टअप कंपनी गैलेक्सआइ अगले साल दुनिया का पहला मल्टी-सेंसर अर्थ आब्जर्वेशन (ईओ) सेटेलाइट 'मिशन ²ष्टि' लांच करेगी। कंपनी ने सोमवार को यह घोषणा करते हुए कहा कि 160 किलोग्राम वजन वाला मिशन दृष्टि भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेटेलाइट है। यह देश में विकसित सबसे उच्च-रिजाल्यूशन वाला सेटेलाइट भी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कंपनी की योजना 2029 तक आठ-10 उपग्रह लांच करने की है। सिंथेटिक अपर्चर रडार (एएआर) और उच्च-रिजाल्यूशन वाले आप्टिकल पेलोड से लैस यह सेटेलाइट किसी भी मौसम में निरंतर पृथ्वी अवलोकन डाटा उपलब्ध कराएगा। 1.5 मीटर रिजाल्यूशन वाला यह सेटेलाइट सरकारों, रक्षा एजेंसियों और उद्योगों को सीमा निगरानी, आपदा प्रबंधन, रक्षा और बुनियादी ढांचे की निगरानी, कृषि के साथ वित्तीय और बीमा मूल्यांकन सहित विभिन्न अनुप्रयोगों में उन्नत भू-स्थानिक विश्लेषण करने में सक्षम बनाएगा। जिससे रियल टाइम में पर्यावरणीय और संरचनात्मक जानकारी उपलब्ध होगी।

गैलेक्सआइ के सह-संस्थापक और सीईओ (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) सुयश सिंह ने कहा, दुनिया में पहली बार हम एक ऐसा सेटेलाइट तैनात कर रहे हैं जो एक ही प्लेटफार्म पर कई सें¨सग तकनीकों को जोड़ता है, जिससे हम पृथ्वी का उन तरीकों से अवलोकन कर पाएंगे जो पहले असंभव थे।