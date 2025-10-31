Language
    'प्रेस वाले मेरी फोटो क्यों छापें, मैं क्यों गाली खाऊं…' केंद्रीय मंत्री गडकरी किस बात पर ऐसा बोले?

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 06:57 AM (IST)

    सड़क परिवहन मंत्रालय ने हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआइ) और हाइवे बिल्डरों को यूट्यूब चैनल बनाकर नियमित तौर पर हाइवे परियोजनाओं के विभिन्न चरणों को अपलोड करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि उन्होंने नेशनल हाइवे पर होर्डिंग लगाने का निर्देश दिया है, जिन पर क्यूआर कोड छपे होंगे।

    केंद्रीय मंत्री बोले, सड़क निर्माण के विवरण के लिए हाइवे पर क्यूआर कोड लगाएं (फोटो- जागरण)

    जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। सड़क परिवहन मंत्रालय ने हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआइ) और हाइवे बिल्डरों को यूट्यूब चैनल बनाकर नियमित तौर पर हाइवे परियोजनाओं के विभिन्न चरणों को अपलोड करने का निर्देश दिया है।

    गडकरी ने दिया यह आदेश

    केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि उन्होंने नेशनल हाइवे पर होर्डिंग लगाने का निर्देश दिया है, जिन पर क्यूआर कोड छपे होंगे। इन क्यूआर कोड को स्कैन करके राहगीर उस सड़क के निर्माण और देखरेख से संबंधित ठेकेदार, कंसल्टेंट और सरकारी अधिकारियों के बारे में जान सकेंगे। इनके बारे में नाम और पदनाम के साथ विवरण शामिल होंगे।

    गडकरी ने कहा कि मैं क्यों गाली खाऊं

    गडकरी ने कहा कि मैं क्यों गाली खाऊं। क्यूआर कोड में सड़क बनानेवाले और उनको सत्यापित करनेवाले लोगों की जानकारी शामिल रहेगी। अगर लोगों को कहीं सड़क खराब नजर आए तो वे सोशल मीडिया पर शिकायत करें, उसे गंभीरता से लिया जाएगा। हम सड़क निर्माण की शुरुआत से लेकर उसके पूरा होने तक की जिम्मेदारी, गंभीरता और सकारात्मक रवैया अपनाने पर जोर दे रहे हैं। सड़कें अच्छी होनी चाहिए और लंबे समय तक अच्छी रहनी चाहिए।

    गडकरी ने कहा कि टोल देनेवाले लोगों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सड़कों पर चलने का हक है। मौसम या खराब बिटुमिन का बहाना नहीं बनाया जा सकता। अगर सड़क चलनेलायक नहीं है तो इससे तकलीफ बढ़ेगी, जो क्षम्य नहीं है।

    ऑडिट होने से पारदर्शिता बढ़ेगी

    नितिन गडकरी ने रखरखाव और सड़कों की डिजाइन में कमियों के लिए परफार्मेंस ऑडिट, जवाबदेही को बढ़ावा और बढ़िया काम पर इनाम पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि नियमित तौर पर ऑडिट होने से पारदर्शिता बढ़ेगी और बहाने भी घटेंगे। हमें इसी तरह काम करना चाहिए।