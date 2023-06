उन्होंने आगे कहा,पर्यटन में सभी क्षेत्रों के लोगों को जोड़ने की क्षमता है, जिससे एक सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण होता है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि यूएनडब्ल्यूटीओ के साथ साझेदारी में एक जी20 पर्यटन डैशबोर्ड विकसित किया जा रहा है।"

#WATCH | It is said that terrorism divides but tourism unites. Indeed, tourism has the potential to unite people from all walks of life, creating a harmonious society. I am happy to note that a G20 tourism dashboard is being developed in partnership with UNWTO. It will bring… pic.twitter.com/9VovXJNXsb