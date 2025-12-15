Language
    मनरेगा की जगह आएगा G Ram G: संसद में नया बिल पेश करेगी सरकार, 125 दिन रोजगार की मिलेगी गारंटी

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 02:17 PM (IST)

    सरकार मनरेगा की जगह एक नया कानून लाने के लिए संसद में एक नया बिल पेश करेगी। इस बिल के तहत, लोगों को 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। सरकार का उद् ...और पढ़ें

    अब मनरेगा की जगह लेगा G Ram G...। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क नई दिल्ली। केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) की जगह पर एक नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि सरकार ने मनरेगा को समाप्त करने और ग्रामीण रोजगार के लिए एक नया कानून लाने के लिए विधेयक की प्रति लोकसभा के सांसदों को बांटा है।

    जानकारी के अनुसार, इस विधेयक का नाम 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) 2025' होगा। इसके आम तौर पर VB-G RAM G (विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण) के नाम से जाना जाएगा। माना जा रहा है कि इस विधेयक का उद्देश्य एक ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना।

    125 दिनों की रोजगार की गारंटी

    बताया जा रहा है कि नया विधेयक हर ग्रामीण परिवार को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की संवैधानिक गारंटी प्रदान करेगा। लोकसभा में इसपर जल्द ही चर्चा होने की संभावना है। इस नए विधेयक के कानून बनने के बाद रोजगार की गारंटी उन परिवारों को मिलेगी, जिनमें युवा सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए खुद को तैयार करते हैं।

    इस विधेयक में यह भी प्रस्ताव है कि काम पूरा होने के एक सप्ताह या 15 दिनों के अंदर पेमेंट कर दिया जाए। अगर तय समय सीमा के अंदर पेमेंट नहीं किया जाता है, तो बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है।

    बीजेपी ने सांसदों को जारी किया है व्हिप

    गौरतलब है कि बिल के सदन के पटल पर पेश होने से पहले बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को निर्देश दिया है कि वे 15 से 19 दिसंबर तक लोकसभा में मौजूद रहें।

