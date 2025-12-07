खाने से लेकर होटल की सुविधा... फ्लाइट कैंसिल या लेट होने पर क्या हैं DGCA के नियम, कितना मिलता है रिफंड?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अगर आपकी फ्लाइट कैंसिल हो जाए या घंटों लेट हो जाए, तो एयरलाइन को क्या-क्या सुविधा देनी होती है? DGCA (भारत की विमानन नियामक संस्था) ने इसके लिए साफ नियम बनाए हैं। इन नियमों के तहत यात्रियों को पूरा रिफंड, मुआवजा और लंबे इंतजार की स्थिति में खाना, होटल और ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलती हैं। यहां आसान शब्दों में DGCA के वर्तमान नियम समझिए।

फ्लाइट कैंसिल होने पर क्या मिलता है? DGCA के मुताबिक, अगर एयरलाइन फ्लाइट रद करती है, तो पूरा रिफंड देना अनिवार्य है।

अगर एयरलाइन कम से कम 2 हफ्ते पहले कैंसिलेशन की जानकारी दे दे, तो यात्री रिफंड या दूसरी फ्लाइट में से कोई विकल्प चुन सकता है।

अगर एयरलाइन 2 हफ्ते से कम लेकिन 24 घंटे से ज्यादा पहले बताती है, तब भी यात्री रिफंड या दूसरी फ्लाइट चुन सकता है। अगर एयरलाइन समय पर जानकारी नहीं देती या एक ही टिकट पर दूसरी कनेक्टिंग फ्लाइट छूट जाती है, तो यात्रा के समय के अनुसार मुआवजा और रिफंड/दूसरी फ्लाइट देना होगा।

मुआवजा कितने का मिलता है? 1 घंटे तक की उड़ान: 5000 रुपये

2 घंटे तक: 7500 रुपये

2 घंटे से ज्यादा: 10000 रुपये एयरलाइन चाहे तो यह राशि देने के बजाय बेस फेयर और फ्यूल चार्ज दे सकती है। इसके साथ ही, यात्रियों को एयरपोर्ट पर वेटिंग-फैसिलिटीज भी मिलती हैं। लेकिन अगर यात्री ने अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं दिए या कैंसिलेशन एयरलाइन के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों (जैसे मौसम, सुरक्षा कारण) से हुआ, तो कोई मुआवजा नहीं मिलेगा।