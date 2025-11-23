Language
    आर्टिकल 370 से पेगासस तक...., भारत के 53वें CJI के रूप में शपथ लेंगे जस्टिस सूर्यकांत; इन अहम फैसलों में रहे शामिल

    By Deepak Gupta Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 06:41 PM (IST)

    जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। वे आर्टिकल 370 को निरस्त करने और पेगासस जासूसी मामले की जांच में शामिल रहे हैं। इन महत्वपूर्ण फैसलों में उनकी भूमिका ने उन्हें न्यायपालिका में एक अहम पहचान दिलाई है। उनका कार्यकाल देश के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जस्टिस सूर्यकांत सोमवार को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल करीब 15 महीने का होगा, जो 9 फरवरी, 2027 तक रहेगा, जब वे 65 साल के हो जाएंगे। जस्टिस सूर्यकांत सीजेआई जस्टिस बीआर गवई की जगह लेंगे।

    हरियाणा के हिसार जिले में 10 फरवरी, 1962 को जन्मे जस्टिस सूर्यकांत एक साधारण बैकग्राउंड से देश के सबसे ऊंचे न्यायिक पद तक पहुंचे हैं। अपनी पदोन्नति से पहले, उन्होंने हिसार में और बाद में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में वकील के तौर पर प्रैक्टिस की, जहां उन्होंने कई प्रभावशाली फैसले दिए। 2018 में, उन्हें हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया।

    जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट में देश के उन अहम न्यायिक फैसलों में शामिल रहे जिन्होंने राष्ट्रीय नीति, संवैधानिक व्याख्या और नागरिक स्वतंत्रता को आकार दिया। आइए देखते हैं ऐसे ही कुछ फैसले।

    आर्टिकल 370 पर फैसला

    जस्टिस सूर्यकांत उस ऐतिहासिक बेंच का हिस्सा थे जिसने आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला बरकरार रखा था, जिससे जम्मू और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म हो गया था। यह फैसला हाल के समय के सबसे अहम संवैधानिक फैसलों में से एक है।

    देशद्रोह कानून पर रोक

    वह उस बेंच में थे जिसने औपनिवेशिक काल के देशद्रोह कानून को सस्पेंड कर दिया था और राज्यों और केंद्र को निर्देश दिया था कि जब तक सरकार इस प्रोविजन पर दोबारा विचार नहीं कर लेती, तब तक वे IPC की धारा 124A के तहत नई FIR दर्ज न करें। इस आदेश को बड़े पैमाने पर बोलने की आजादी के लिए एक बड़ा कदम माना गया था।

    पेगासस स्पाइवेयर केस

    जस्टिस सूर्यकांत उस बेंच का भी हिस्सा थे जिसने पेगासस सर्विलांस के आरोपों की सुनवाई की थी। कोर्ट ने दावों की जांच के लिए साइबर एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बनाई और कहा कि राज्य को नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर फ्री पास नहीं दिया जा सकता।

    बिहार इलेक्टोरल रोल में बदलाव

    एक और जरूरी आदेश में, जस्टिस कांत ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि वह स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान बिहार के ड्राफ्ट रोल से हटाए गए 65 लाख वोटर्स की डिटेल्स बताए और चुनावी प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी की अहमियत पर जोर दिया।

    जेंडर जस्टिस और लोकल गवर्नेंस

    उन्होंने एक बेंच को लीड किया जिसने एक महिला सरपंच को फिर से बहाल किया, जिसे गैर-कानूनी तरीके से पद से हटा दिया गया था, और फैसले में जेंडर बायस की बात कही। बाद में उन्होंने निर्देश दिया कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सहित बार एसोसिएशन में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व की जाएं। कानूनी बिरादरी में जेंडर इक्विटी के लिए यह एक अभूतपूर्व कोशिश है।

    गवर्नर-प्रेसिडेंट पावर्स रेफरेंस

    जस्टिस सूर्यकांत उस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का हिस्सा थे जिसने राज्य के कानून से निपटने में गवर्नर और प्रेसिडेंट की पावर्स पर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की सुनवाई की थी। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसके बड़े पॉलिटिकल और फेडरल असर हैं।

    पीएम मोदी के काफिले में सिक्योरिटी में चूक

    जस्टिस सूर्यकांत उस बेंच में भी शामिल थे जिसने 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान हुई सिक्योरिटी में चूक की जांच के लिए जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अगुवाई में एक पैनल बनाया था और कहा था कि ऐसे सेंसिटिव मामलों की ज्यूडिशियल जांच की जरूरत होती है।

    वन रैंक-वन पेंशन

    जस्टिस सूर्यकांत ने वन रैंक-वन पेंशन (OROP) स्कीम को संवैधानिक रूप से सही ठहराया, साथ ही आर्म्ड फोर्सेज में परमानेंट कमीशन में बराबरी की मांग करने वाली महिला अधिकारियों से जुड़े मामलों की सुनवाई जारी रखी।

