Free AI Course: यहां छात्रों के लिए मुफ्त में एआई कोर्स, 5 घंटे चलेगी एक क्लास; पढ़ें पूरी डिटेल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के बढ़ते उपयोग को देखते हुए लोगों को इसकी जानकारी देने के लिए कॉरपोरेट जगत आगे आ रहा है। 8-11 अक्टूबर तक नई दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस में रिलायंस जियो से लेकर क्वालकाम तक जैसी कंपनियां मुफ्त में एआई कोर्स कराने के लिए छात्रों से आवेदन ले रही है।

छात्रों के अलावा अन्य व्यक्ति भी मुफ्त में एआई के इस कोर्स को कर सकेंगे। वर्चुअल तरीके से कंपनियां एआई कोर्स कराएंगी। कोर्स की अवधि कम से कम पांच घंटे की होगी। मोबाइल कांग्रेस में इन कंपनियों के बूथ पर जाकर अपना पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन कराने का भी कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है।

लॉन्च किया गया खास फोन बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष फोन रिलायंस जियो ने मोबाइल कांग्रेस में बच्चों व बुजुर्गों के लिए एक ऐसा फोन लॉन्च किया है जिसके माध्यम से सिर्फ उन्हीं लोगों को कॉल किया जा सकेगा या सिर्फ उनके कॉल ही रिसीव होंगे जिनके नंबर मोबाइल में फीड होंगे। अन्य किसी भी प्रकार के काल इस फोन पर नहीं आ सकेंगे।

कंपनी का कहना है कि इन दिनों बच्चों को फोन देना भी जरूरी होता है, लेकिन कई बार फोन के कारण बच्चे अपना समय बर्बाद करते हैं। रिलायंस के इस फोन को दूसरे फोन से कंट्रोल किया जा सकता है। फोन उन्हीं लोगों को किया जा सकेगा जिसके नंबर इसमें फीड किए जाएंगे और दूसरे फोन से उसकी इजाजत होगी।

फोटो खिंचाकर तनाव के बारे में जान सकेंगे मोबाइल कांग्रेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ऐसे डेवाइस को लॉन्च किया गया है जिसमें फोटो खिंचाकर अपने मानसिक तनाव के बारे में जान सकेंगे। इस डेवाइस को बनाने वाली कंपनी सोल वेलनेस के मुताबिक डेवाइस से किसी व्यक्ति के मानसिक तनाव की रिपोर्ट किसी को भी भेजी जा सकती है।

कंपनी का कहना है कि इस डेवाइस को कॉरपोरेट ऑफिस से लेकर किसी भी जगह पर लगाया जा सकता है जहां सिर्फ फोटो लेकर कर्मचारी के तनाव की जानकारी ली जा सकती है और फिर उसके हिसाब से कर्मचारियों के दिनचर्या को बदला जा सकता है जिससे उनके तनाव में कमी लाई जा सकती है।