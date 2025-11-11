Language
    RSS के कार्यक्रम में शामिल होंगे पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़, इस्तीफे के बाद पहली बार देंगे संबोधन

    By Chandan Kumar Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 02:01 PM (IST)

    पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ इस्तीफे के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से बोलेंगे। वे आरएसएस के एक नेता की पुस्तक के विमोचन समारोह में भाग लेंगे और अपने विचार व्यक्त करेंगे। यह कार्यक्रम उनके संबोधन के कारण महत्वपूर्ण है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 21 नवंबर को भोपाल में एक आरएसएस नेता की पुस्तक विमोचन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के आयोजकों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

    जुलाई में उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद धनखड़ का यह पहला सार्वजनिक भाषण होने की संभावना है। इससे पहले उन्हें उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में देखा गया था।

    मुख्य वक्ता रहेंगे जगदीप धनखड़

    सुरुचि प्रकाशन के अध्यक्ष राजीव तुली ने पीटीआई को बताया कि धनखड़ 21 नवंबर को रवींद्र भवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के संयुक्त महासचिव मनमोहन वैद्य की पुस्तक "हम और यह विश्व" के विमोचन समारोह में मुख्य वक्ता होंगे। उन्होंने बताया कि वृंदावन-मथुरा स्थित आनंदम के मुख्य पुजारी रितेश्वर जी महाराज भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।

    धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और 12 सितंबर को राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के अलावा, सार्वजनिक रूप से कहीं भी नज़र नहीं आए। कांग्रेस धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर सवाल उठा रही है। विपक्षी दल ने पिछले महीने कहा था कि धनखड़ अपने सभी पूर्ववर्तियों की तरह एक विदाई समारोह के हकदार थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

