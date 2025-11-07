Language
    मंदिर में सोना चोरी मामले में SIT की बड़ी कार्रवाई, सबरीमाला के पूर्व शीर्ष अधिकारी गिरफ्तार

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 05:45 AM (IST)

    सबरीमाला सोना चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने गुरुवार रात त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) के पूर्व कर्मचारी केएसबायजू को गिरफ्तार किया है जो इस मामले में चौथी गिरफ्तारी है। यह कदम 2019 में सबरीमाला मंदिर के कुछ हिस्सों में चढ़ाने में इस्तेमाल किए गए सोने के गायब होने की चल रही जांच में एक महत्वपूर्ण कार्रवाईहै।

    मंदिर में सोना चोरी मामले में SIT की बड़ी कार्रवाई, सबरीमाला के पूर्व शीर्ष अधिकारी गिरफ्तार (फोटो- रॉयटर)

    आईएएनएस, कोच्चि। सबरीमाला सोना चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने गुरुवार रात त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) के पूर्व कर्मचारी केएस बायजू को गिरफ्तार किया है जो इस मामले में चौथी गिरफ्तारी है।

    यह कदम 2019 में सबरीमाला मंदिर के कुछ हिस्सों में चढ़ाने में इस्तेमाल किए गए सोने के गायब होने की चल रही जांच में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई है।

    इस मामले में सातवें आरोपी बायजू उस समय जिम्मेदार अधिकारी थे और उन्होंने चेन्नई स्थित निजी फर्म स्मार्ट क्रिएशंस को पुनः प्लेटिंग कार्य के लिए भेजी गई सोने की प्लेटों के संरक्षक के रूप में काम किया था।

    अब यह पता चला है कि जिस दिन मंदिर से सोने की प्लेटें चेन्नई ले जाई गईं, उस दिन वह छुट्टी पर थे। इस घटनाक्रम ने उस स्तर पर प्रक्रियागत सुरक्षा और निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

    उनकी गिरफ्तारी केरल उच्च न्यायालय द्वारा एसआईटी की दूसरे चरण की रिपोर्ट की जांच के बाद मामले में आगे की जांच के निर्देश देने के एक दिन बाद हुई है।

    अदालत ने इस बात पर जोर दिया था कि जांच में स्पष्ट जवाबदेही स्थापित की जानी चाहिए और मंदिर के सोने के प्रबंधन में किसी भी आधिकारिक लापरवाही की पहचान की जानी चाहिए।

    सूत्रों के अनुसार, एसआईटी शुक्रवार को रन्नी मजिस्ट्रेट कोर्ट में न्यायिक रिमांड पर चल रहे दो आरोपियों की हिरासत की मांग करेगी, ताकि बायजू के साथ संयुक्त पूछताछ की जा सके।

    पहले से गिरफ्तार किए गए लोगों में मुख्य आरोपी 'प्रायोजक' उन्नीकृष्णन पोट्टी, टीडीबी के सेवारत कर्मचारी मुरारी बाबू और पूर्व टीडीबी कर्मचारी सुधीश कुमार शामिल हैं।

