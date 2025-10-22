Language
    पूर्व मंत्री के नाबालिग बेटे ने अपनी ऑडी से दो कारों को मारी टक्कर, दो लोग घायल; फिर दे डाली धमकी

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 10:27 PM (IST)

    Hero Image

    पूर्व मंत्री के नाबालिग बेटे ने अपनी ऑडी से दो कारों को मारी टक्कर, दो लोग घायल (सांकेतिक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क।  जयपुर में एक स्कूली छात्र ने मंगलवार को लापरवाही से चलते अपनी ऑडी कार से दो कारों को टक्कर मार दी। प्राथमिकी के अनुसार, नाबालिग ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि वह कांग्रेस विधायक राजकुमार शर्मा का बेटा है। वहीं, नाबालिग ने घायल लोगों को धमकी तक दे डाली।

    ऑडी ने एक मारुति स्विफ्ट को टक्कर मार दी और छोटी कार को डिवाइडर पर चढ़ा दिया। स्विफ्ट में सवार पुलकित पारीक और उनके दोस्त घायल हो गए। पारीक ने एफआईआर दर्ज कराई।

    पारीक ने बताया कि कार में सवार उनके दोस्त को भी चोटें आईं। पारीक के सिर पर सात टांके आए। दोनों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

    उन्होंने आरोप लगाया कि नाबालिग ऑडी चालक ने उन्हें धमकाते हुए कहा कि वह एक विधायक का बेटा है और कहा कि "कुछ पैसे ले लो और अपनी कार की मरम्मत करा लो।"

    पारीक ने एफआईआर में आरोप लगाया है कि ऑडी से टक्कर लगने के बाद जब वे स्विफ्ट से बाहर निकले, तो उन्होंने पाया कि ड्राइवर बहुत छोटा था, लगभग 15-16 साल का। पारीक ने बताया कि किशोर कथित तौर पर आक्रामक हो गया और उसने उन पर हमला करने की कोशिश की।