Oommen Chandy Died: केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी का निधन, बेटे ने दी जानकारी

नई दिल्ली, एजेंसी। Oommen Chandy Died: केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ओमन चांडी का निधन हो गया है। ओमन चांडी के बेटे ने अपने पिता के निधन की पुष्टि की है। लंबी बीमारी के बाद ओमन चांडी ने आज अंतिम सांस ली।

बेटे चांडी ओम्मन ने फेसबुक पर पोस्ट करके पिता के निधन की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि अप्पा का निधन हो गया। बताते चलें कि कांग्रेस के दिग्गज नेता का बेंगलुरु में कैंसर का इलाज चल रहा था।

#WATCH | Visuals outside Chinmaya Mission Hospital, in Bengaluru's Indira Nagar where Former Kerala CM and senior Congress leader Oommen Chandy was admitted. pic.twitter.com/igWzMwkN62 July 18, 2023

कांग्रेस नेता के. सुधाकरन ने जताया दुख

वहीं, केरल कांग्रेस अध्यक्ष के. सुधाकरन ने ट्वीट कर ओमन चांडी के निधन पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता ओमन चांडी का निधन। प्रेम की शक्ति से दुनिया पर विजय पाने वाले राजा की कहानी का मार्मिक अंत हुआ। आज, मैं एक महान व्यक्ति के निधन से बहुत दुखी हूं। उन्होंने अनगिनत व्यक्तियों के जीवन को प्रभावित किया और उनकी विरासत हमेशा हमारी आत्माओं में गूंजती रहेगी।

The tale of the king who triumphed over the world with the power of 'love' finds its poignant end.



Today, I am deeply saddened by the loss of a legend, @Oommen_Chandy. He touched the lives of countless individuals, and his legacy will forever resonate within our souls. RIP! pic.twitter.com/72hdK6EN4u— K Sudhakaran (@SudhakaranINC) July 18, 2023

ओमन चांडी को विदाई देना बेहद कठिन- पिनाराई विजयन

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने ओमन चांडी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हम एक ही साल में विधानसभा के लिए चुने गए थे। इसी चरण में हम छात्र जीवन के माध्यम से राजनीतिक क्षेत्र में आए थे। हमने एक ही समय में सार्वजनिक जीवन जीया था और उन्हें विदाई देना बेहद कठिन है। ओमन चांडी एक सक्षम प्रशासक और लोगों के जीवन से करीब से जुड़े रहने वाले व्यक्ति थे।

ओमन चंडी के निधन पर शशि थरूर ने ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने कहा कि आज ऊर्जावान जन प्रतिनिधि को खोने का दुख है। मुझे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि यह उनके साथ मेरा आखिरी सार्वजनिक कार्यक्रमों में से एक था।

In grief today at the loss of this dynamic, energetic people’s representative. Little did I realise this would be one of my last public engagements with him. #OommenChandyRIP https://t.co/G7BCpz1w9G— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) July 18, 2023

लंबे समय से बीमार चल रहे थे ओमन चांडी

बता दें कि ओमन चांडी की तबीयत साल 2019 से ठीक नहीं चल रही थी। चांडी को गले से संबंधित बीमारी बढ़ने के बाद जर्मनी ले जाया गया था। बताते चलें कि वह केरल के दो बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं। साल 1970 से राज्य विधानसभा में पुथुपल्ली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है।