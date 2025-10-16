केन्या के पूर्व पीएम रैला ओडिंगा का भारत में निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक

पीटीआई, नई दिल्ली। केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रैला ओडिंगा का बुधवार को भारत यात्रा के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 80 वर्ष के थे। केरल के देवमाथा अस्पताल ने उनके निधन की पुष्टि की, जहां उन्हें सुबह की सैर के दौरान बेहोश होने के बाद ले जाया गया था।

अस्पताल की ओर से कहा गया है कि ओडिंगा को दिल का दौरा पड़ा और उन्हें होश में लाने के सारे प्रयास विफल रहे। वह किडनी सहित कई अन्य बीमारियों से पीडि़त थे। वह लगभग एक सप्ताह पहले आयुर्वेदिक केंद्र पहुंचे थे। सूत्रों के अनुसार, उन्हें शुक्रवार को केन्या लौटना था।