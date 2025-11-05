कर्नाटक के पूर्व मंत्री एच.वाई. मेती का निधन, 79 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और बागलकोट से विधायक रहे एचवाई मेती का मंगलवार को निधन हो गया। पार्टी और अस्पताल सूत्रों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने एक निजी अस्पताल में 79 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। परिजनों ने बताया कि मेती लंबे समय से सांस लेने संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे।

कर्नाटक के पूर्व मंत्री एच.वाई. मेती का निधन

पूर्व मंत्री को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने अस्पताल का दौरा किया। बता दें एच वाई मेती बागलकोट शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे थे।

पार्टी सूत्रों ने बताया कि उनके पार्थिव शरीर को शाम को बागलकोट ले जाया जाएगा और बुधवार दोपहर को अंतिम संस्कार किया जा सकता है। एच.वाई. मेती ने 1989, 1994 और 2004 में जनता दल के सदस्य के रूप में गुलेद्गुड्डा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता था।