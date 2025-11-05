Language
    कर्नाटक के पूर्व मंत्री एच.वाई. मेती का निधन, 79 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 05:07 PM (IST)

    कर्नाटक के पूर्व मंत्री एच.वाई. मेती का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे बागलकोट से विधायक और पूर्व आबकारी मंत्री थे। सांस लेने की समस्या से जूझ रहे मेती का निधन एक निजी अस्पताल में हुआ। मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। मेती जनता दल और कांग्रेस में रहे और कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे।

    कर्नाटक के पूर्व मंत्री का निधन

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और बागलकोट से विधायक रहे एचवाई मेती का मंगलवार को निधन हो गया। पार्टी और अस्पताल सूत्रों ने यह जानकारी दी।

    उन्होंने एक निजी अस्पताल में 79 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। परिजनों ने बताया कि मेती लंबे समय से सांस लेने संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे।

    कर्नाटक के पूर्व मंत्री एच.वाई. मेती का निधन

    पूर्व मंत्री को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने अस्पताल का दौरा किया। बता दें एच वाई मेती बागलकोट शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे थे।

    पार्टी सूत्रों ने बताया कि उनके पार्थिव शरीर को शाम को बागलकोट ले जाया जाएगा और बुधवार दोपहर को अंतिम संस्कार किया जा सकता है। एच.वाई. मेती ने 1989, 1994 और 2004 में जनता दल के सदस्य के रूप में गुलेद्गुड्डा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता था।

    कैसा रहा सियासी सफर?

    1994 में चुनाव जीतने के उन्होंने वन मंत्री के रूप में काम किया था। इसके बाद साल 1996 में वे बागलकोट से सांसद भी चुने गए। निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद उन्होंने 2008 में कांग्रेस के टिकट पर बागलकोट से चुनाव लड़ा था लेकिन उस दौरान वो चुनाव हार गए थे।

    मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने दी श्रद्धांजलि

    इसके बाद साल 2013 में फिर से चुनाव जीते और तत्कालीन सिद्दरमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में आबकारी मंत्री रहे। एच.वाई. मेती को मुख्यमंत्री सिद्दरमैया के करीबी सहयोगियों में से एक माना जाता था।

    मेती के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, 'मैं पिछले गुरुवार को अस्पताल गया था और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली थी। मुझे उम्मीद थी कि वह ठीक होकर फिर से हमारे साथ जुड़ जाएंगे। मेरी उम्मीदें और इच्छाएं, दोनों ही धराशायी हो गईं।