पूर्व आईएएस राजकुमार गोयल होंगे मुख्य सूचना आयुक्त, सोमवार को लेंगे शपथ

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    पूर्व आईएस अधिकारी राजकुमार गोयल। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी राज कुमार गोयल देश के अगले मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) होंगे। सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय पैनल ने गोयल के नाम की सिफारिश की थी।

    गोयल अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-यूनियन टेरिटरी (एजीएमयूटी) कैडर के 1990 बैच के आइएएस अधिकारी हैं। वे इसी साल 31 अगस्त को कानून और न्याय मंत्रालय के अधीन न्याय विभाग के सचिव के पद से सेवानिवृत हुए थे। उन्होंने गृह मंत्रालय में सचिव (सीमा प्रबंधन) के रूप में भी कार्य किया। वे केंद्र और जम्मू और कश्मीर में महत्वपूर्ण पदों पर रहे।

    हीरालाल समरिया का कार्यकाल पूरा होने के बाद खली पड़ा था पद

    सीआईसी का पद हीरालाल समरिया के 13 सितंबर को कार्यकाल पूरा करने के बाद से खाली पड़ा हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय पैनल ने बुधवार को हुई बैठक में केंद्रीय सूचना आयोग में आठ सूचना आयुक्तों (आईसी) के नामों की भी सिफारिश की। इस पैनेल के अन्य सदस्य गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी थे।

    सूचना आयोग का नेतृत्व एक सीआईसी करता है और इसमें अधिकतम दस आइसी हो सकते हैं। वर्तमान में आनंदी रामालिंगम और विनोद कुमार तिवारी सूचना आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं।

    कौन-कौन लोग चुने गए?

    अधिकारियों ने बताया कि सूचना आयुक्त चुने गए लोगों में रेलवे बोर्ड के पूर्व प्रमुख जया वर्मा सिन्हा, इंटेलिजेंस ब्यूरो, गृह मंत्रालय और कैबिनेट सचिवालय में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके पूर्व आईपीएस स्वागतम दास, केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) में अधिकारी रहे संजीव कुमार जिंदल, पूर्व आइएएस सुरेंद्र सिंह मीना और भारतीय वन सेवा के पूर्व अधिकारी खुशवंत सिंह सेठी शामिल हैं।

    इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार पीआर रमेश और आशुतोष चतुर्वेदी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) की सदस्य (कानूनी) सुधा रानी रिलांगी को भी सूचना आयुक्त बनाया गया है। रिलांगी ने सीबीआई में अभियोजन निदेशक और भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय में संयुक्त सचिव एवं विधायी सलाहकार के रूप में भी कार्य किया है। ये सभी आठ सूचना आयुक्त भी सीआईसी के साथ ही शपथ लेंगे।

