कांग्रेस की पूर्व विधायक डॉ. अंजलि ने बचाई अमेरिकी महिला की जान, कर्नाटक CM सिद्धारमैया हुए भावुक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक की पूर्व विधायक और पेशे से डाक्टर अंजलि निंबालकर ने गोवा-नई दिल्ली उड़ान के दौरान अचानक आपातकालीन स्थिति पैदा होने पर अमेरिकी महिला यात्री की जान बचाई।

यह घटना तब घटी, जब निंबालकर रविवार को रामलीला मैदान में कांग्रेस द्वारा आयोजित रैली में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रही थीं। वह गोवा, दमन और दीव, दादरा नगर हवेली की सह-प्रभारी एआइसीसी सचिव हैं।

दरअसल, अमेरिकी महिला ने बीच उड़ान के दौरान बेचैनी की शिकायत की थी और कुछ समय बाद ही बेहोश हो गई। डाक्टर अंजलि निंबालकर ने सीपीआर देकर उसे होश में लाया। वह पूरी उड़ान के दौरान मरीज के पास रहीं, लगातार उसकी चिकित्सा देखभाल करती रहीं और दिलासा देती रहीं।