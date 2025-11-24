पूर्व CJI बीआर गवई ने राष्ट्रपति भवन में ही क्यों छोड़ दी अपनी ऑफिशियल मर्सिडीज कार? सामने आई वजह

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने अपने रिटायरमेंट के बाद एक अलग उदाहरण पेश किया। जब राष्ट्रपति भवन में नए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने शपथ ली तो गवई ने अपने लिए आई आधिकारिक काली मर्सिडीज कार का उपयोग नहीं किया और वे अपनी निजी वाहन से ही घर लौटे।

सूत्रों के मुताबाकि, गवई ने यह कदम इसलिए उठाया था ताकि उनके उत्तराधिकारी नए CJI सूर्यकात को पहले दिन से ही आधिकारिक वाहन उपलब्ध हो सके। अपने आधिकारिक आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान बीआर गवई ने साफ कहा कि वे किसी भी तरह की पोस्ट-रिटायरमेंट सरकारी जिम्मेदारी नहीं लेंगे।

नहीं लेंगे कोई सरकारी पद उन्होंने कहा, "मैंने शुरुआत में ही कह दिया था कि मैं कोई पद नहीं लूंगा। अब 9-10 दिनों का कूलिंग ऑफ पीरियड है। उसके बाद नई पारी शुरू होगी।" बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सोमवार को जस्टिस सूर्यकांत को भारत के 53वें CJI के रूप में शपथ दिलाई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समारोह में मौजूद थे।

रिटायरमेंट से पहले गवई ने कई मुद्दों पर अपनी स्पष्ट राय रखी। उन्होंने कॉलिजियम सिस्टम का बचाव किया और कहा कि आरक्षण का लाभ बार-बार एक ही परिवारों को नहीं जाना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि अपने कार्यकाल में वे कोई महिला न्यायाधीश नियुक्त नहीं कर पाए, जिसका उन्हें अफसोस है।

बीआर गवई ने क्रीमी लेयर पर क्या कहा ? गवई ने खुद दलित समुदाय से आते हैं, उन्होंने क्रीमी लेयर की अवधारणा को SC वर्ग में लागू करने की वकालत की। उन्होंने कहा कि एक मुख्य सचिव के बेटे और एक खेत मजदूर के बच्चे की प्रतियोगिता बराबरी पर नहीं हो सकती, इसलिए आरक्षण उन तक जाना चाहिए जिन्हें इसकी असली जरूरत है।

CJI सूर्यकांत ने कार्यवाही शुरू की शपथ के बाद नए CJI सूर्याकांत ने सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट नंबर 1 में कार्यवाही शुरू की। उनके साथ जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर भी बेंच में शामिल रहे। सूर्याकांत का कार्यकाल लगभग 15 महीने का होगा।