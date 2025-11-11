Language
    पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी तीन साल बाद जमानत पर रिहा, स्कूल भर्ती घोटाले में हुए थे गिरफ्तार

    By Chandan Kumar Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 03:58 PM (IST)

    पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी, जो एसएससी भर्ती घोटाले में मुख्य आरोपी थे, को तीन साल बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें 2022 में गिरफ्तार किया था। कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद, सीबीआई जांच पूरी होने पर उन्हें रिहा किया गया। रिहाई के समय उनके समर्थकों ने नारे लगाए।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एसएससी भर्ती घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को मंगलवार को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से 23 जुलाई, 2022 को गिरफ्तार किए जाने के तीन साल और तीन महीने बाद उन्हें जमानत मिल गई है।

    पिछले 203 दिनों से दक्षिण-पूर्व कोलकाता के मुकुंदपुर इलाके के एक निजी अस्पताल में भर्ती चटर्जी को जमानत बांड भरने के बाद न्यायिक हिरासत से रिहा कर दिया गया। सीबीआई की ओर से जांचे जा रहे संबंधित मामलों में सोमवार को एक निचली अदालत के समक्ष गवाहों की पूछताछ पूरी होने के बाद उनकी रिहाई हुई।

    उन्हें पहले ईडी के मामलों में जमानत दी गई थी, जबकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें संबंधित सीबीआई मामलों में इस शर्त पर जमानत दी थी कि जब तक एजेंसी गवाहों से पूछताछ पूरी नहीं कर लेती, तब तक उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा।

    चटर्जी के अनुयायी बड़ी संख्या में अस्पताल के सामने इकट्ठे हो गए थे और भावुक माहौल के बीच 'पार्थ दा जिंदाबाद' के नारे लगा रहे थे, जब तृणमूल कांग्रेस के पूर्व महासचिव अपनी कार में सवार होकर दक्षिण कोलकाता में नाकतला स्थित अपने आवास के लिए रवाना हुए।

    (समाचार एजेंसी PTI इनपुट के साथ)