    डेनमार्क से आए विदेशी छात्रों का नागेपुर में हुआ स्वागत, आदर्श गांव का देखा विकास

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 03:23 PM (IST)

    डेनमार्क से आए 41 छात्रों के दल ने वाराणसी के नागेपुर गाँव का शैक्षणिक दौरा किया। लोक समिति आश्रम में उनका स्वागत किया गया। उन्होंने गाँव में बने विभिन्न विकास कार्यों को देखा और समझा। छात्रों ने गाँव की लड़कियों और महिलाओं से शिक्षा और सामाजिक स्थिति पर चर्चा की। पर्यावरण संरक्षण पर कार्यशाला का आयोजन किया गया और छात्रों को जूते-मोज़े उपहार में दिए गए।

    इस दौरान विदेशी सैलानियों ने गांव की लड़कियों, महिलाओं और नवयुवकों से मुलाकात की।

    जागरण संवाददाता, मिर्जामुराद (वाराणसी)। डेनमार्क से आये 41 विदेशी छात्रों का दल शुक्रवार को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम नागेपुर का शैक्षणिक भ्रमण किया। लोक समिति आश्रम में आयोजित स्वागत समारोह में लोक समिति संयोजक नन्दलाल मास्टर और ग्राम प्रधान मुकेश कुमार के नेतृत्व में लोक समिति कार्यकर्ताओं ने सभी मेहमानों को माला पहनाकर,अंगवस्त्र देकर स्वागत किया गया।

    शैक्षणिक भ्रमण के दौरान मेहमानों ने लोक समिति के ज़रिए नागेपुर के लोक समिति आश्रम,आशा सामाजिक विद्यालय, नन्दघर, कृषक प्रशिक्षण केंद्र, यात्री प्रतीक्षालय, आम्बेडकर पार्क और गांव मे बने इज़्ज़तघर (शौचालय) को देखा। इस दौरान विदेशी सैलानियों ने गांव की लड़कियों, महिलाओं और नवयुवकों से मुलाकात की।

    उन्होंने आशा ट्रस्ट और लोक समिति द्वारा चलाये जा रहे सामाजिक और शैक्षणिक कार्य को भी समझा। उन्होंने गांव की लड़कियों और महिलाओं के साथ यूरोप व भारत में उनके शिक्षा और सामाजिक स्थिति पर खूब अनुभव बांटे। जब गांव की कई लड़कियों ने जब यह कहा कि वे कम उम्र में शादी नहीं करना चाहती और अपनी पढ़ाई करके अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, उनका यह जबाब सुनकर वे बहुत उत्साहित हुए।

    मेहमानों में डेनमार्क के हसेरिस जिमनैजियम कॉलेज से आये से आये प्रोफेसर ओले द्रुब, अन्ने मेजिन, क्रिस्फर ने अपने विचार रखे। इस दौरान लोक समिति आश्रम में छात्रों संग बेहतर शिक्षा व्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण पर कार्यशाला आयोजित किया गया. वक्ताओं ने कहा कि पूरी दुनिया जल संकट और ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है ऐसे में हम सभी को आधुनिक विकास के साथ साथ अपनी संस्कृति और पर्यावरण को बचाना जरूरी है।

    मेहमानों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर गांव में पौधरोपण करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान सभी विदेशी छात्रों ने आपस में जन सहयोग एकत्रित करके आशा सामाजिक स्कूल के सभी 280 छात्रों को जूता मोजा उपहार में दिया। 

    कार्यक्रम में मुख्यरूप से ग्राम प्रधान मुकेश कुमार, नीरज, साक्षी, रंजू सिंह, तानिया, सोनी, अनीता, आशा, मनीषा, शिवकुमार, रामबचन, श्यामसुंदर मास्टर, सुनील, आशीष, विद्या, शमा बानो, मंजीता, ज्योति, सीमा, मनीष आदि लोग मौजूद रहे। स्वागत लोक समिति संयोजक नन्दलाल मास्टर व संचालन नन्दन उपाध्याय ने किया। 