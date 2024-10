'भारत लगातार बना रहा है दबाव', रूसी सेना में फंसे भारतीयों पर क्या बोला विदेश मंत्रालय?

विदेश सचिव ने बताया, 'लगभग 85 लोग रूस से वापस आ चुके हैं और दुर्भाग्य से, संघर्ष के दौरान अपनी जान गंवाने वाले लोगों के पार्थिव अवशेष हमने वापस कर दिए हैं। लगभग 20 लोग बचे हैं और हम अपने वार्ताकारों पर वहां सशस्त्र बलों में शेष सभी लोगों की रिहाई के लिए दबाव डाल रहे हैं।'

