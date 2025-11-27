विदेश में संपत्ति छिपाना पड़ेगा महंगा, IT की रडार पर 25 हजार से ज्यादा लोग; इनकम टैक्स विभाग की लिस्ट तैयार

राजीव कुमार, नई दिल्ली। अगर आपके पास विदेश मैं संपत्ति है तो इसका खुलासा अपने इनकम टैक्स रिटर्न में जरूर करें। अन्यथा यह काफी महंगा पड़ सकता है। इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी विदेशी संपत्ति का खुलासा नहीं करने वाले 25,000 से अधिक टैक्सपेयर्स इन दिनों इनकम टैक्स विभाग के रडार पर है।

इसके अलावा डाटा एनालिटिक्स व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के इस्तेमाल से विभाग लगातार भारतीयों की विदेशी संपत्ति का पता लगा रहा है। खासकर दुबई में भारतीयों की तरफ से संपत्ति की खरीदारी पर भी विभाग की खास नजर हैं। विदेशी संपत्ति का खुलासा अनिवार्य विभाग सूत्रों के मुताबिक 28 नवंबर यानी कि शुक्रवार से विदेश में संपत्ति का खुलासा नहीं करने वाले टेक्सपेयर्स को मैसेज व ई-मेल के माध्यम से सावधान किया जाएगा। ताकि ये टैक्सपेयर्स अतिरिक्त टैक्स के साथ अपना रिवाइज्ड आइटीआर भर सके। इस साल के 31 दिसंबर तक रिवाइज्ड आइटीआर भर देने पर ये टैक्सपेयर्स जुर्माने से बच जाएंगे।

विदेशी संपत्ति का खुलासा नहीं करने वाले लोगों को काला धन कानून के तहत 10 लाख रुपए के जुर्माने के साथ विदेशी संपत्ति के मूल्य का 30 प्रतिशत टैक्स के रूप में और बनने वाले टैक्स की रकम पर 300 प्रतिशत का जुर्माना देना पड़ेगा।

25,000 करदाता आयकर विभाग के रडार पर पिछले साल से सरकार ने विशेष स्कीम के तहत विदेश में अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं करने वाले टैक्सपेयर्स को संदेश के माध्यम से अगाह करने की शुरुआत की है ताकि टैक्सपेयर्स को अपनी गलती सुधारने का मौका मिल सके।