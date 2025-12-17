पूजा की, शेर के साथ सेल्फी भी ली... वनतारा में रोमांचित दिखे फुटबॉल के जादूगर मेसी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबालर लियोन मेसी के जादू से तो हर कोई सम्मोहित होता है लेकिन मंगलवार को वह खुद जामनगर में बने वनतारा में रोमांचित दिखे। शीशे की दीवार के आरपार कभी शेर के साथ पंजा मिलाते हुए तो कभी गले मिलने को आतुर टाइगर के साथ फोटो खिंचाते हुए।

वनतारा अनंत अंबानी द्वारा स्थापित वन्यजीव बचाव, पुनर्वास और संरक्षण केंद्र है। अपने गोट टूर पर निकले मेसी ने भारत के वनतारा मे ही इसे पूरा किया। इससे पहले वह कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली का दौरा कर चुके थे।

मेसी अपने इंटर मियामी के साथी खिलाड़ियों लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पाल के साथ पहुंचे थे जहां उनका भव्य पारंपरिक शैली में स्वागत किया गया। फुटबाल दिग्गज ने मंदिर में महाआरती में भी भाग लिया।