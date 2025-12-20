Language
    फ्लाइट रद, ट्रेनें लेट...पहाड़ से लेकर मैदानों तक ठंड का प्रकोप; घने कोहरे की चपेट में पूरा उत्तर भारत

    By Jagran News Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 11:30 PM (IST)

    पूरे उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण मैदानों से लेकर पहाड़ों तक ठंड का प्रकोप जारी है। कोहरे के चलते कई फ्लाइटें रद कर दी गई हैं और ट्रेनें देरी से च ...और पढ़ें

    उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    जागरण न्यूज, नई दिल्ली। पूरा उत्तर भारत कोहरे और शीतलहर की चपेट में है। जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में वर्षा के कारण ठंड बढ़ गई है तो पंजाब से लेकर बिहार और झारखंड तक कोहरे ने सामान्य जनजीवन को बाधित कर दिया है। कड़ाके की सर्दी के कारण उत्तर प्रदेश में ठंड का रेड अलर्ट जारी किया गया है।

    दिल्ली में शनिवार इस मौसम का सबसे ठंडा दिन रहा। घने कोहरे के कारण दिल्ली के आइजीआइ एयरपोर्ट पर कम से कम 129 उड़ानें रद कर दी गईं। बड़ी संख्या में ट्रेनें विलंब से चल रही हैं। मौसम विभाग ने रविवार को घना से बहुत घना कोहरा छाने का अनुमान लगाते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

    मौसम के कारण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हिमाचल प्रदेश दौरा रद कर दिया गया। शाह को शनिवार को कांगड़ा जिले में ज्वालामुखी पास स्थित सपड़ी में एसएसबी (सशस्त्र सीमा बल) के स्थापना समारोह में हिस्सा लेना था। दिल्ली से हवाई उड़ान संभव न होने के कारण दौरा रद हो गया।

    दिल्ली में शीतलहर शुरू

    भारत मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) के अनुसार, दिल्ली में शीतलहर शुरू हो गई है। न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो सामान्य से दो डिग्री कम था। सामान्य अधिकतम तापमान से नेगेटिव डेविएशन 4.5 और 6.4 डिग्री सेल्सियस के बीच होने पर शीतलहर घोषित किया जाता है।

    यूपी में कोहरे का प्रकोप

    पश्चिमी उप्र से लेकर पूर्वांचल तक कई जिलों में शुक्रवार रात से शनिवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। हाईवे और एक्सप्रेसवे पर वाहन रेंगते रहे।

    कानपुर, बरेली समेत कई जिलों में स्कूल बंद रहे। बुंदेलखंड के जिलों में समय बदला गया है। राज्य में बुलंदशहर सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान सात डिग्री सेल्सियस तक गया। लखीमपुर खीरी में आठ, बाराबंकी में 8.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। वाराणसी में दिन और रात के तापमान के बीच अंतर सबसे कम 3.3 डिग्री सेल्सियस रहा।

    हिमाचल में पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर होने से ऊंची चोटियों बारालाचा, कुंजुम और शिंकुला में शनिवार को हल्का हिमपात हुआ है, जबकि अन्य स्थानों पर बादल छाने के कारण तापमान में गिरावट आई है। प्रदेश में रविवार को वर्षा व हिमपात का पूर्वानुमान है।

    आइजीआइ एयरपोर्ट पर 129 उड़ानें रद

    पीटीआई के अनुसार, दृश्यता कम होने के कारण शनिवार को आइजीआइ एयरपोर्ट पर कम से कम 129 उड़ानें रद कर दी गईं। इनमें 66 आने वाली और 63 जाने वाली फ्लाइट हैं।

    दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर फिलहाल 'लो विजिबिलिटी प्रोसीजर' को लागू किया गया है। वहीं, उत्तराखंड में कोहरे के कारण दिल्ली से देहरादून आने वाली उड़ान रद्द कर दी गई।

    भुवनेश्वर से देहरादून आने वाली उड़ान को जयपुर डायवर्ट किया गया। आठ उड़ानें निर्धारित समय से एक से तीन घंटे विलंब से देहरादून एयरपोर्ट पहुंची। पटना एयरपोर्ट पर नौ आने वाली व 15 जाने वाली फ्लाइट 30 मिनट से लेकर तीन घंटे तक विलंबित रहीं।

    झारखंड में रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर दोपहर 12 बजे के बाद से विमान ने लैंड करना शुरू किया। इस दौरान तीन फ्लाइट को रद कर दिया गया, वहीं कोलकाता के लिए दो और दिल्ली के लिए एक विमान उड़ान नहीं भर सका। विभिन्न शहरों से रांची आने वाली कई उड़ानें अपने निर्धारित समय से काफी विलंब से पहुंचीं।

    70 से अधिक ट्रेन विलंब से पहुंचीं दिल्ली

    दिल्ली आने वालीं 70 से अधिक ट्रेन शनिवार को दो घंटे से ज्यादा देरी से पहुंचीं। लंबी दूरी की राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत, दुरंतो और हमसफर जैसी प्रमुख ट्रेन भी समय पर नहीं चल सकीं। सूत्रों के अनुसार, नई दिल्ली-लखनऊ तेजस एक्सप्रेस ढाई घंटे, नई दिल्ली-कालका शताब्दी दो घंटे और नई दिल्ली-राजेंद्र नगर राजधानी एक्सप्रेस दो घंटे की देरी से पहुंची।

    वहीं, नई दिल्ली-हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस साढ़े छह घंटे और नई दिल्ली-श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस साढ़े चार घंटे लेट रही। नई दिल्ली-कोलकाता राजधानी पौने चार घंटे, नई दिल्ली-सियालदह राजधानी सवा चार घंटे और नई दिल्ली-जम्मूतवी राजधानी सवा दो घंटे विलंब से चली।

    आनंद विहार टर्मिनल से चलने वाली जयनगर गरीब रथ सवा चार घंटे, भागलपुर विक्रमशिला सवा दो घंटे और गया गरीब रथ दो घंटे लेट रही।