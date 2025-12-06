मध्य प्रदेश के छतरपुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक से कार टकराने के हादसे में पांच लोगों की मौत; दो घायल
सतना के नागौद से शाहगढ़ जाते समय प्रजापति परिवार के सात लोगों से भरी कार ट्रक से टकरा गई। हादसे में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दो लोग घायल हु ...और पढ़ें
जेएनएन, छतरपुर (गुलगंज)। सतना के नागौद से शाहगढ़ जाते समय प्रजापति परिवार के सात लोगों से भरी कार ट्रक से टकरा गई। हादसे में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दो लोग घायल हुए हैं। जिनकी हालत गंभीर है। दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल रिफर किया गया है। जहां वह आईसीयू में भर्ती हैं।
घटना छतरपुर जिले के गुलगंज और चौपरिया सरकार मंदिर के बीच हुई है। शुक्रवार को देर शाम सेंट्रो कार जिसका नंबर एमपी 19 सीए 0857 से सात लोग सवार होकर सतना के नागौद से सागर जिले के शाहगढ़ के लिए जा रहे थे। तभी गुलगंज और चौपरिया सरकार मंदिर के बीच तेज रफ्तार कार ट्रक से टकरा गई।
कार की रफ्तार इतनी थी कि एक्सीडेंट के बाद कार का अगला हिस्सा पूरी तरह नष्ट हो गया था। गेट तोड़कर शव निकाले गए थे। हादसे में पांच लोगों की मौत मौके पर ही हो गई। दो लोग भूपेंद्र और जितेंद्र प्रजापति की हालत गंभीर बताई गई है।
मृतकों में शामिल एक मृतक की जेब से जो आइडी मिली उसमें उसका नाम राजेंद्र प्रजापति निवासी नागौद लिखा हुआ था। जिस जगह पर हादसा हुआ वहीं से होकर शाम को सागर आईजी हिमानी खन्ना निकल रही थी जिन्होंने अपना वाहन रोककर घायलों को अस्पताल भिजवाया।
घटना को लेकर गुलगंज थाना प्रभारी गुरुदत्त शेषा ने बताया कि कार ट्रक से टकरा गई थी। जिसमें लोगों की मौत हो गई है। कार में सात लोग सवार थे। दो घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
