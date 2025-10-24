Maharashtra: नवी मुंबई में एक परिवार के पांच सदस्य घर में हो गए बेहोश, एक की हो गई मौत; पुलिस जांच में जुटी

एएनआई, मुंबई। महाराष्ट्र के नवी मुंबई से एक बेहद हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां के जावले गांव में एक ही परिवार के पांच सदस्य अपने घर में बेहोश पाए गए। नवी मुंबई पुलिस ने इसकी जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि एक पड़ोसी के बुलाने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दरवाजा खोला और पांचों सदस्यों को बेहोश पाया। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। पांच में से एक को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।