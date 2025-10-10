Language
    वैज्ञानिकों को मिली बड़ी कामयाबी, एक-दूसरे की परिक्रमा कर रहे दो ब्लैक होल्स की पहली बार ली गई तस्वीर

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 02:00 AM (IST)

    खगोलशास्त्रियों ने एक ऐतिहासिक खोज में दो ब्लैक होल को एक-दूसरे की परिक्रमा करते हुए पहली बार कैमरे में कैद किया है। पृथ्वी से पांच अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित, ये ब्लैक होल 12 वर्षों में एक बार परिक्रमा करते हैं। यह खोज रूसी रेडियोएस्ट्रान सैटेलाइट और पृथ्वी आधारित दूरबीनों की मदद से की गई। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह खोज ब्रह्मांड की समझ को बदल सकती है और गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर अनुसंधान के लिए नए रास्ते खोल सकती है।

    दो ब्लैक होल की परिक्रमा लगाते पहली तस्वीर। प्रतीकात्मक फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। खगोलशास्त्र की दुनिया में इतिहास रचने वाली खोज सामने आई है। विज्ञानियों ने पहली बार दो ब्लैक होल्स को एक-दूसरे की परिक्रमा करते हुए तस्वीरों में कैद किया है। यह जोड़ी पृथ्वी से लगभग पांच अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और दोनों एक 12 साल के आर्बिट में घूम रहे हैं।

    यह खोज रूस के रेडियोएस्ट्रान सैटेलाइट और पृथ्वी आधारित टेलिस्कोप्स की मदद से हुई। यह स्टडी द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में नौ अक्टूबर को छपी है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में स्थित एक ऐसा क्षेत्र है, जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र होता है कि प्रकाश भी वहां से बाहर नहीं निकल सकता।विज्ञानियों का कहना है कि अब तक ब्लैक होल्स के जोड़े का अस्तित्व केवल थ्योरी में था, लेकिन यह पहली बार है जब उनके परिक्रमा करने का सीधा ²श्य प्रमाण मिला है।

    दो ब्लैक होल की परिक्रमा लगाते पहली तस्वीर आई सामने 

    इनमें से एक ब्लैक होल 'ब्लेजर ओजे287' नामक सुपरमैसिव ब्लैक होल है, जिसकी द्रव्यमान क्षमता सूर्य से 18 अरब गुना ज्यादा है। यह अपने आसपास से गैस और धूल निगलकर ऊर्जा का शक्तिशाली विस्फोट कर रहा है। यह खोज न केवल ब्रह्मांड की समझ को बदल सकती है, बल्कि भविष्य में गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर रिसर्च के लिए नया रास्ता भी खोल सकती है।

    फिनलैंड के यूनिवर्सिटी आफ टुर्कू के खगोलशास्त्री मारी वलटोनेन की टीम ने बताया कि दोनों ब्लैक होल्स एक-दूसरे के चारों ओर 12 साल में एक बार चक्कर लगाते हैं। इनमें से छोटा ब्लैक होल अपने आसपास से प्रकाश की गति के करीब स्पीड से कणों की धारें निकाल रहा है, जैसे किसी घूमते हुए फव्वारे या कुत्ते की पूंछ की तरह हिलती हुई जेट स्ट्रीम।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)