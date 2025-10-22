दिल्ली में 250 तो राजस्थान में 350 से अधिक लोग झुलसे, हिमाचल में करोड़ों की संपत्ति राख;  दिवाली की हुए बड़े हादसे

जागरण टीम, नई दिल्ली। दीवाली पर आतिशबाजी के अति उत्साह में कई जगहखुशियां मातम में बदल गईं। दिल्ली में 250 से अधिक और राजस्थान में 100 से अधिक लोगों के झुलसने का समाचार है। हिमाचल प्रदेश में 151 लोग घायल हो गए तो बिहार में 80 से अधिक लोग झुलस गए। गुरुग्राम में 29 तो गौतम बुद्ध नगर में आग लगने की 26 घटनाएं हुईं। नोएडा में एक युवक की मौत हो गई।

दीवाली की रात दिल्ली के मोहन गार्डन क्षेत्र में एक चार मंजिला आवासीय इमारत में आग लगने के बाद सात लोगों को बचाया गया। सफदरजंग अस्पताल से 129 झुलसने के मामले आए, जो सबसे अधिक है। एम्स में 55, गुरु तेग बहादुर अस्पताल में 37, दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में 16 और लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल में 15 लोग झुलसी हालत में लाए गए।

जयपुर में एसएमएस अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में झुलसी हालत में 99 लोग लाए गए। नोएडा के छिजारसी में सोमवार रात करीब साढ़े आठ बजे एक युवक सुतली बम को स्टील के गिलास के नीचे रखकर पटाखे जला रहा था। एक पटाखे के फटने केसाथ ही गिलास के टुकड़े हो गए। टुकड़े उसके बगल (आर्मपिट) व पेट में में जा घुसे, जिससे उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक शिवा कुमार लखीमपुर खीरी जिले के गोला गोकर्णनाथ का रहने वाला था और मां व बहन संग नोएडा के छिजारसी में रहता था।

हिमाचल में रेस्तरां सहित 60 स्थानों पर लगी आग हिमाचल प्रदेश में दीवाली की रात पटाखों, दीयों आदि के कारण कुल्लू जिला के कसोल में रेस्तरां सहित प्रदेश में 60 स्थानों पर आग लगी। इनमें 29 स्थानों पर आग से पेड़ व घास जलने से नुकसान भी शामिल है। पटाखे फोड़ने व आतिशबाजी से विभिन्न स्थानों पर 151 लोग घायल हो गए। आग से करीब 1.40 करोड़ रुपये की संपत्ति को नुकसान हुआ है। अग्निशमनविभाग के कर्मियों ने करीब 19.50 करोड़ रुपये की संपत्ति को जलने से बचा लिया।

बिहार में दो दिनों में पटाखों से 80 से अधिक लोग झुलसे दीवाली की रोशनी और जश्न के बीच पटाखों और दीयों के कारण हुए हादसों में बीते दो दिनों के दौरान 80 से अधिक लोग झुलस गए। शहर के प्रमुख अस्पतालों एम्स, पीएमसीएच, आइजीआइएमएस में मरीजों व स्वजन की भीड़ लगी रही। इनमें कई को भर्ती करना पड़ा, जबकि कुछ को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।